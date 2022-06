Martin Daum "Herausforderungen gibt es immer. Und wir sind bereit, jede Herausforderung anzunehmen" (AUDIO)

Stuttgart (ots) - Exklusiv-Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Daimler

Truck Holding AG vor der heutigen virtuellen Hauptversammlung



Anmoderation:



Premiere für Daimler Truck: Der Konzern lädt heute (22.06.) zum ersten

Aktionärstreffen. Seit Dezember 2021 ist der Lkw- und Buskonzern ein

eigenständiges Unternehmen und seit März dieses Jahres Mitglied im Dax. Seit 10

Uhr folgen die Aktionärinnen und Aktionäre per Live-Stream den Ausführungen des

Vorstandsvorsitzenden Martin Daum und des Aufsichtsratsvorsitzenden Joe Kaeser.

Und sie erhielten positive Nachrichten: Die Daimler Truck Holding AG hat im

vergangenen Jahr 455.400 Lkw und Busse abgesetzt, das ist ein Plus von 20

Prozent gegenüber 2020. Durch den deutlich gestiegenen Absatz stieg auch der

Umsatz 2021 auf 39,8 Milliarden Euro, ein Plus von 10 Prozent. Für das laufende

Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit einem Absatz zwischen 500.000 und 520.000

Einheiten. Kurz vor der Hauptversammlung haben wir mit dem Vorstandsvorsitzenden

Martin Daum gesprochen: