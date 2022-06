VVDN baut seine Aktivitäten in Europa aus und strebt in den nächsten 3 Jahren einen Umsatz von 500 Mio. $ an

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - VVDN, der globale Anbieter von

Produktentwicklung, Fertigung, digitalen Dienstleistungen und Lösungen, hat

seinen Plan zur Expansion in Europa unter seiner neuen Führung bekannt gegeben.

Das Unternehmen, das in den USA, Kanada und der APAC-Region stark vertreten ist,

stellt nun seine neuen Ambitionen in Europa vor und konzentriert sich darauf, in

den nächsten drei Jahren in dieser Region einen Umsatz von 500 Mio. USD zu

erzielen.



VVDN beabsichtigt, vielen OEMs und Marken in Europa zu helfen, ihre

technologischen Lücken in den Bereichen 5G Telecom, Datacenter, Networking &

Wi-Fi, Vision, Automotive, EV und Cloud zu schließen. VVDN verfügt über

zahlreiche geistige Eigentumsrechte in den oben genannten Bereichen, die es den

Kunden ermöglichen, sowohl in großem Umfang als auch schnell zu operieren, indem

sie die Einführung der Technologie verstärken.





Amit Saharan, VP Business Development Wireless, Vision and IOT, Europe, sagte:"Wir freuen uns, OEMs und Systemintegratoren in Europa VVDN-Dienste anbieten zukönnen. Da wir weiter wachsen, sind wir ständig auf der Suche nach Möglichkeitenauf jedem Markt, in den wir eintreten. Wir sehen enorme Möglichkeiten in derUnterstützung von Kunden im Netzwerk- und Wireless-Bereich mit Lösungen wieAccess Points, ONTs, Netzwerk-Switches usw. Darüber hinaus werden unsereErfahrung, unser Fachwissen und unsere Lösungsbeschleuniger in den BereichenBildverarbeitungskameras, Automotive und Cloud unsere europäischen Kunden beider Entwicklung und Herstellung von Produkten der nächsten GenerationunterstützenDie angekündigte Expansion von VVDN in Europa ist Teil der Wachstumsstrategievon VVDN und wird von multidisziplinären Teams geleitet. Da Europa ein starkesWachstumsgebiet für VVDN ist, wird das Unternehmen weiterhin in die Stärkungseiner Präsenz in Europa investieren, indem es lokale Ingenieurteams undGeschäftsteams aufbaut und näher am Kunden ist.Nitin Jain, VP-Business Development 5G & Datacenter, Europe, sagte : "Wir sehenden europäischen 5G-Markt als ein riesiges Wachstumspotenzial. Mit der starkenPosition von VVDN im 5G-Design, dem Angebot von Testdienstleistungen für oRAN RUund DU sowie unseren Fronthaul-, L1 Low PhY- und High PHY-IPs können wir OEMs,Telekommunikationsunternehmen sowie Test- und Messunternehmen bei der komplexenGestaltung, Entwicklung und Herstellung von 5G-Produkten unterstützen. Darüberhinaus machen die 5G Telco Cloud und die MEC-Dienste von VVDN das Unternehmen zueinem echten 5G-Partner für seine Kunden."VVDN wird sein Wachstum beschleunigen und sich dabei auf seine Schlüsselbereicheund Fähigkeiten in den Bereichen konzentrieren, in denen es bereits eine gutePosition innehat und über ein gutes Potenzial verfügt. Das Unternehmen wirdweiterhin große Transaktionen in den Schwerpunktbereichen in Europa durchführen.Über VVDN Technologies:VVDN ist ein führendes Produktentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sichauf die Entwicklung und Herstellung von End-to-End-Produkten in den Bereichen5G, Networking & Wi-Fi, Vision, IoT, Cloud & Apps konzentriert. Der indischeHauptsitz von VVDN befindet sich im Global Innovation Park, Manesar, Gurugram,Indien, und der nordamerikanische Hauptsitz ist in Fremont, CA, USA,angesiedelt. VVDN bedient weltweit Kunden in verschiedenen Regionen, darunter inden USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN verfügt über 10fortschrittliche Produktdesign- und Entwicklungszentren in Indien, die vollausgestattet sind, um die komplette Hardware und Software zu entwickeln und zutesten, die für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösungerforderlich ist.Die 6 erstklassigen Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar,Gurgaon, Indien. Dazu gehören die beste SMT-Fabrik, die Fabrik für Formen undWerkzeuge, die Fabrik für die Produktmontage, die Druckgussfabrik und die Laborefür Produktzertifizierungen. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen vonVVDN sind vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten fürUnternehmen, Verbraucher, Industrie und Automobilindustrie ausgerichtet.Besuchen Sie http://www.vvdntech.com/ für weitere Informationen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpgPressekontakt:Kunwar Sinha,kunwar.sinha@vvdntech.in,+91-9971887719Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133746/5254407OTS: VVDN Technologies Inc