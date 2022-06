Korbinian Kohler ruft "TEGERNSEE PHANTASTISCH" ins Leben

WEISSACH / ROTTACH-EGERN (ots) - Als jüngstes Segment seines SPA & RESORT

BACHMAIR WEISSACH bringt der Tegernseer Hotelier ein innovativ gestaltetes

Edutainment-Highlight an den Start.



In diesem Sommer eröffnet das SPA & RESORT BACHMAIR WEISSACH mit TEGERNSEE

PHANTASTISCH ein völlig neuartiges, multimediales und technologiebasiertes

Unterhaltungscenter. Damit stellt Korbinian Kohler nicht nur sein

Fünf-Sterne-Resort im Bereich Entertainment europaweit richtungsweisend auf.

Auch die Destination Tegernsee selbst wird um eine große Attraktion reicher, die

weit über die Region hinausstrahlen und dem Tal zu europaweiter Bekanntheit

verhelfen wird.





TEGERNSEE PHANTASTISCH ist ein 2700 Quadratmeter großes Indoor-Center, das zweikontrastreiche Spiel- und Unterhaltungswelten beherbergt. Beide Areas vereinenWissensvermittlung mit Spiel und Sport auf kreative Weise. Der Name ist dabeiProgramm: "Hier dreht sich alles um den Tegernsee, die Umwelt, das Tal unddessen Traditionen. Jede Experience ist speziell auf unsere Heimatzugeschnitten", sagt Korbinian Kohler. Das neue Edutainment-Angebot versprichtein so geistreiches wie verspieltes Potpourri von Aktivitäten, bei denen Kinderwie Erwachsene endlich wieder gegeneinander Wettkämpfe ausfechten und gemeinsamsportlich wie spielerisch aktiv sein können. "Tegernsee Phantastisch" zelebriertdie unbeschwerte Gemeinschaft und das lange vermisste Miteinander der Menschen.Eingebettet ist dieses Angebot in ein höchst aufwendiges und top-aktuellesDesign, dessen gleichzeitig effektreiche und stilvolle sowie überaus kreativeÄsthetik jeden begeistert, der diese phantastische Welt einmal betreten hat. Seies das Wissensangebot, die Spielwelten, das Sportangebot oder die extravaganteGestaltung an sich - jeder Besucher wird sich auf seine persönliche Weise fürTEGERNSEE PHANTASTISCH begeistern.Area 1 ist ein lichtdurchfluteter Raum, in dem rund um den nachempfundenen Seezwei- bis dreistöckige Häuser errichtet wurden. In den unteren Etagen erfahrendie Besucher jeweils Wissenswertes über die Region. Mal gewähren sie einenmultimedialen und interaktiven Einblick in die Unterwasserwelt des Tegernsees,mal erhält der Besucher konkrete Informationen zur Ökologie der Region. Ananderer Stelle bekommt die Prominenz des Tegernseer Tals eine Bühne, seien esweltbekannte Künstler, Sportler, Wirtschaftsgranden oder Politiker, die vomTegernsee stammen. Auch die wohl größte Glas-Boulderwand der Welt, sowieKarussells und die moderne Pizzeria "Gardone" befinden sich in dieser Halle.Im Gegensatz dazu zeigt sich die Welt in der zweiten Area komplett verdunkelt,