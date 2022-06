Tyson & Blake tätigt Folgeinvestition in StrongRoom AI "SRAI".

London (ots/PRNewswire) - Tyson & Blake freut sich, unsere zweite Investition in

StrongRoom AI mit Sitz in Melbourne, Australien, bekannt zu geben. In den

letzten zwölf Monaten haben wir eng mit der SRAI-Geschäftsführung und dem

Vorstand zusammengearbeitet, um ihr Geschäftsmodell zu verstehen und enge

Arbeitsbeziehungen aufzubauen.



StrongRoom AI beschleunigt digitale Prozesse in Apotheken, Krankenhäusern und

Altenpflegeeinrichtungen in ganz Australien. Dies führt zu besseren Ergebnissen

für Patienten und Kunden und zu einer höheren Produktivität. Das Unternehmen hat

in den letzten zwei Jahren Marktanteile auf seinem Heimatmarkt gewonnen. Das

Unternehmen ist auch aktiv an Gesprächen über den internationalen Verkauf seiner

Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, in der EU und in Japan beteiligt,

mit dem Ziel, schließlich auch auf dem US-Markt Fuß zu fassen.