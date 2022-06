Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Nichtakademische Beschäftigte von der Pflegekraft über denHandwerker bis hin zu Mitarbeitenden in der Gastronomie oder der Industriemachen derzeit drei Viertel der Beschäftigten in Deutschland aus. Längst istauch in diesem oft als "gewerblichen Arbeitsmarkt" bezeichneten Sektor einMangel an Mitarbeitenden erkennbar, der vielen Arbeitgeber Sorgen bereitet.Diese könnten sich schon in naher Zukunft verschärfen. Denn 35% derBeschäftigten im sogenannten Blue-Collar-Umfeld treibt aktuell ein ausgeprägterWechselwunsch um. Besonders ausgeprägt ist diese Wechselstimmung bei jungenMenschen zwischen 18 und 29 Jahren, von denen sich gar 48% derzeit einenJobwechsel vorstellen können. Zu dieser grundsätzlichen Offenheit für neueArbeitgeber kommt ein auffällig hohes Selbstbewusstsein bei Beschäftigten ohneakademischen Abschluss. Denn insgesamt sind 63% von ihnen überzeugt sehr schnelleinen neuen Arbeitgeber zu finden. Angst vor einem Jobverlust haben dagegengerade einmal 16%. Bei jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren sind sogar 73%von guten Wechselchancen überzeugt. Das sind Ergebnisse des aktuellen Blue- undGrey-Collar-Reports für den die Jobplattform www.joblift.de (https://hr-praesenz.epaper.mt/?nltr=OTk7Njc7aHR0cDovL3d3dy5qb2JsaWZ0LmRlLzs7NWViNzczZTI4ZmI1ODMwM2I4YTNiN2E5NjE0Njg1OWY%3D) mehr als 1.500 Beschäftigte befragte, von denen dreiViertel ohne akademische Ausbildung waren."Suchende Arbeitgeber erfahren fast täglich im Rahmen ihrer Mitarbeitersuche:Der Mangel an Arbeitskräften ist eines der drängendsten Probleme für ihrewirtschaftliche Entwicklung. Und dabei sind NichtakademikerInnen vielfachschwerer zu finden als akademische Führungskräfte. Unsere Studie zeigt: DieBeschäftigten haben das längst registriert und sind sich ihres Marktwertesbewusst. Das so entstandene Selbstbewusstsein führt zu einem ausgeprägtenWechselwunsch auf dem Blue- und Grey-Collar-Arbeitsmarkt", so Lukas Erlebach,CEO von Joblift zu den Ergebnissen der Studie.Aktuelle Arbeitgeber sind ein gutes Stück von der Bestnote entferntBei der Benotung ihres aktuellen Arbeitgebers ermitteln dieJoblift-Arbeitsmarktforschenden zunächst eine auf den ersten Blick positiveBewertung. Denn nach dem Schulnotenprinzip vergeben Nichtakademiker:innen genauwie Akademiker:innen ihrem Unternehmen eine "3+". Schaut man sich die Zahlenallerdings genauer an, erklärt sich die aktuelle Wechselstimmung. Denn um injedem Fall beim Unternehmen zu verbleiben, müsste es, so die Einschätzung derBefragten, eine glatte "2" sein. Davon sind viele Arbeitgeber aber weitentfernt. Bei den 18-29jährigen etwa vergeben 9% eine "5" oder "6" und mehr als