Berlin (ots) - HR-Verantwortliche in Unternehmen stellen ihr Recruiting immer

breiter auf. Denn eine Stellenanzeige auf der Firmenwebsite zu platzieren,

reicht schon lange nicht mehr aus, um qualifizierte Bewerbungen zu erhalten. Bei

der Anzeigenschaltung ist im Zeitalter des Fachkräftemangels stattdessen

Multiposting gefragt. Infrage kommen neben der firmeneigenen (Karriere-)Website

auch Printmedien, Online-Jobbörsen, die Business-Netzwerke Linkedin und Xing

sowie das Stellenportal der Bundesagentur für Arbeit.



Wo Arbeitgeber im Mai die meisten Stellenanzeigen geschaltet haben und welche

Kanäle sie für bestimmte Berufsgruppen und Hierarchiestufen präferierten,

erfahren Sie im aktuellen BAP Job-Navigator .





Online-Jobbörsen dominieren den StellenmarktDer deutsche Wirtschaftsmotor brummt. Unternehmen und öffentliche Einrichtungenaller Branchen und Größen suchen deshalb händeringend Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Im Mai schrieben rund233.000 Arbeitgeber deutschlandweit fast 2 Millionen Stellenanzeigen aus. VonOnline-Jobbörsen versprachen sie sich die größte Reichweite. Denn fast 57Prozent ihrer Stellenanzeigen schalteten personalsuchende Firmen im Mai aufStepstone, Monster und anderen reichweitenstarken branchenspezifischenJobportalen. 26 Prozent der Jobinserate veröffentlichten sie im Stellenportalder Bundesagentur für Arbeit und 11 Prozent auf Firmenwebsites. Auf Xing undLinkedin wurden zwar nur 4 Prozent der Stellenanzeigen ausgeschrieben. Diebeiden Business-Portale werden aber von Recruitern verstärkt beim ActiveSourcing, der proaktiven Ansprache von Kandidatinnen und Kandidaten, genutzt.Eine zumindest quantitativ geringere Rolle in der Anzeigenschaltung spielen diePrintmedien, wo lediglich 2 Prozent der Jobangebote inseriert wurden.Anzeigenmedien variieren stark je nach BerufsgruppenMit Blick auf die einzelnen Berufsgruppen wird die unterschiedliche Bedeutungder Schaltmedien deutlich. Auf Online-Jobbörsen wurden über 64 Prozent allerStellenausschreibungen für Fachkräfte im Hotel- und Gastgewerbe veröffentlicht -der Spitzenwert im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. An zweiter und dritterStelle stehen Jobinserate für Werbefachleute mit fast 64 Prozent undProjektmanager mit rund 63 Prozent. Den geringsten Anteil bei den digitalenJobportalen verzeichneten Stellenausschreibungen für Bauarbeiter und Handwerkermit immerhin noch 46 Prozent.Der Anteil von Firmenwebsites an allen Suchmedien liegt zwischen mehr als 15Prozent bei Stellenanzeigen für Führungskräfte und 7 Prozent bei Jobinseraten