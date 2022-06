Glasfaser für alle 4.000 nichtgeförderten Haushalte in Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck in Sachsen-Anhalt gesichert / Kooperationsvereinbarung für die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck

Goldbeck/Barleben/Berlin (ots) - Neben den bereits im Bau befindlichen

DNS:NET baut die Verbandsgemeinde und die Gemeinde Goldbeck mit echtemGlasfaser-Internet bis in jedes Haus aus, wenn mindestens 50 Prozent derHaushalte mitmachen. In den kommenden Wochen gibt es demzufolge jede MengeInformationstermine vor Ort und die Goldbecker können direkte Beratungsterminetelefonisch oder unter mailto:neukunden@dns-net.de vereinbaren.Laut Hardy Heine, Repräsentant der DNS:NET, steht die DNS:NET zu ihrer Zusagekleinere Gebiete und Bereiche eigenwirtschaftlich zu erschließen, die nichtgefördert werden können und in denen andere Unternehmen ausWirtschaftlichkeitsgründen regelmäßig abgesagt haben. "Das Engagement derOrtsbürgermeister in der Gemeinde ist so überzeugend, dass wir gerne dieKooperation eingehen und die Region nach Kräften unterstützen."Für die ersten knapp 1.500 Haushalte in Goldbeck wird die DNS:NET nach Erreichender Vorvermarktungsquote von mindestens 50 Prozent, nach Planung und Baustart inFolge Datenraten von bis zu 500 MBit/s bereitstellen.Über die DNS:NETDie DNS:NET Internet Service ist Spezialist für den Breitbandausbau undErschließung bislang unterversorgter Regionen mit Glasfaser. DasBerlin/Brandenburger Telekommunikationsunternehmen wurde 1998 gegründet undgehört zu den Full-Service Netzbetreibern in Deutschland mit Sitz in Berlin,Kundencentern in Brandenburg und Niederlassung in Sachsen-Anhalt. In Brandenburgist die DNS:NET der größte alternative Breitbandversorger. DasDienstleistungsportfolio der DNS:NET bildet das gesamte Spektrum vonRechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden,Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet(Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. DNS:NET betreibteigene Glasfaserringe und -netze sowie Hochsicherheitsrechenzentren undinvestiert seit 2007 gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in denInfrastrukturausbau in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und imländlichen Raum. In Sachsen-Anhalt ist die DNS:NET Partner und Netzbetreiber fürdie kommunalen Netze im Landkreis Börde und in der Altmark. Infos zumUnternehmen unter http://www.dns-net.de/Pressekontakt:Ltg. Corporate Communications, Tel. 49-30 667 65 -128, Mail:mailto:presse@dns-net.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/40522/5254469OTS: DNS:NET Internet Service GmbH