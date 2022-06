Berlin (ots) - Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer der BAUINDUSTRIE zu den

Eckpunkten der Infrastruktur-Reform der Deutschen Bahn: "Zugausfälle,

Verspätungen, Engpässe - der Zustand und die Schwächen des bundesweiten

Schienennetzes liegen schonungslos offen. Kein 'Weiter so' - jetzt ist es Zeit,

einen radikalen Systemwechsel herbeizuführen. Die Bauindustrie wird tatkräftig

bei der Umsetzung der heute von Bundesverkehrsminister Volker Wissing gemeinsam

mit Deutsche-Bahn-Chef Richard Lutz vorgestellten Ansätze für ein

Hochleistungsnetz anpacken.



Für deren konkrete Umsetzung sind aus Sicht der Bauindustrie drei Kernpunkte

wichtig:





- Die Finanzierung der Schieneninfrastruktur muss angesichts steigender Preiseaufgestockt werden, damit die gleiche Menge an Strecken, Brücken und Weichenmodernisiert und ausgebaut werden kann. Gleichzeitig benötigen wirFlexibilisierungen und Vereinfachungen bei der Finanzierungsstruktur, damitwir weg von einem Maßnahmen-Klein-Klein hin zu einer gezieltenKorridorausbaustrategie kommen, mit mittleren und größeren Projektbündeln.Denn an einem Stück durchzubauen ist besser, als die Netzkapazität durch vieleKleinst-Maßnahmen immer wieder aufs Neue einzuschränken. Letzteres führt nichtnur zu deutlich mehr baubedingten Behinderungen, sondern auch zu höherenKosten.- Hierfür sollte zweitens eine direkte Einbeziehung des Bausektors erfolgen,damit innovative und technische Verfahren zugelassen und genutzt sowie dasIngenieur-Know-how der Bauindustrie bereits in der Planung eingebunden werdenkann. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn und dem Verband der beratendenIngenieure hat die BAUINDUSTRIE zudem ein sogenanntes PartnerschaftsmodellSchiene entwickelt, bei dem alle Projektbeteiligten frühzeitig, kooperativ undzielorientiert zusammenarbeiten. Erste Pilotprojekte sind bereits am Markt unddas erfolgreich. Gerade bei komplexen Projekten kann es dadurch gelingen,Planungs- und Bauzeiten weiter zu verkürzen und Projekte zu beschleunigen.Kundenfreundliches Bauen darf allerdings nicht bedeuten, dass Arbeiten vorallem in Randzeiten, also an Wochenenden, Feiertagen oder nachts, erfolgt - dadie Arbeitsbedingungen unserer Beschäftigten nicht überstrapaziert werdendürfen.- Der große Wurf wird aber drittens nur mit einer starken Infrastrukturspartegelingen, die den grundgesetzlichen Auftrag zur Versorgung der Bürgerinnen undBürger mit einem verlässlichen Mobilitätsangebot in das Zentrum ihres Handelsrückt. Gemeinwohlorientierung bedeutet, Einnahmen aus der Infrastrukturvollständig und konsequent in das Schienennetz zu reinvestieren und Anreizebeim operativen Management der Infrastruktursparte zu setzen, die eine hoheVerfügbarkeit des Netzes sicherstellen. Dies beinhaltet auch die Erarbeitungeiner zielgerichteten, überjährigen Instandhaltungsstrategie, die für dasSchienennetz in Deutschland bisher nicht existiert."