EPol-Bericht 2021

- DEG-Investitionen auch in der Corona-Pandemie entwicklungspolitisch wirksam- Kunden erwirtschaften 2021 147 Mrd. EUR lokales Einkommen- Hohe Beiträge zu globalen NachhaltigkeitszielenAuch im Jahr 2021 prägten die anhaltende COVID-19-Pandemie und damit verbundenewirtschaftliche und soziale Herausforderungen die Situation in zahlreichenEntwicklungs- und Schwellenländern. Als Entwicklungsfinanzierer war die DEG -Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH erneut gefragt, privateUnternehmen zu finanzieren und zu beraten. So stand sie ihren Kunden auch 2021mit COVID-Response-Angeboten und mit Liquiditätshilfen zur Seite.Der jetzt vorgelegte Entwicklungspolitische Bericht 2021 zeigt die Wirkungen desDEG-Engagements auf: So haben die von der DEG mitfinanzierten Unternehmen imvergangenen Jahr rund 2,8 Millionen Menschen beschäftigt und ein lokalesEinkommen in Höhe von 147 Mrd. EUR erwirtschaftet. "Im zweiten Jahr der Pandemiehat sich bestätigt, dass sich die meisten unserer rund 700 Bestandskunden alsresilient erweisen. Die Unternehmen blieben wirtschaftlich erfolgreich, dieentwicklungspolitischen Wirkungen konnten gesichert und teilweise sogarverbessert werden", kommentiert Roland Siller, Vorsitzender derDEG-Geschäftsführung.Auch während der Pandemie setzen DEG-Kunden auf innovative Anpassungsstrategien,um ihren Erfolg zu sichern. So führte ein Agrarunternehmen in Nicaraguanachhaltige Produktionsprozesse ein, die Kosten und Ressourcen sparen sowie dasKreislaufpotenzial des Unternehmens ausschöpfen. Ein eigenes Kraftwerk nutztetwa Reishülsen, die bei der Verarbeitung als "Abfall" anfallen, für dieStromerzeugung und produziert dabei sogar mehr Energie, als am Standort benötigtwird.Die Entwicklungswirkungen ihrer Investitionen sind ein zentralesSteuerungsinstrument für die DEG. Die Wirksamkeit ihrer Engagements wird seit2017 mit dem Development Effectiveness Rating (DERa) gemessen. Im DERa werdenjährlich für jeden Kunden quantitative und qualitative Indikatoren zurEntwicklungsmessung erhoben. Eine Auswertung des DEG-Portfolios 2021 zeigt: 72%der mitfinanzierten Unternehmen investieren in innovative Technologien, Produkteoder Prozesse. Rund 86% der DEG-Kunden engagieren sich zudem gemeinnützig an denjeweiligen Standorten und investieren etwa in Bildung und lokale Infrastruktur.78% der Unternehmen haben ein Beschwerdemanagement eingeführt.Mittels DERa erfasst und bewertet die DEG auch, welche Beiträge ihre Kunden zurden globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs) leisten. So tragen 90% der von der DEGfinanzierten Unternehmen zum SDG 8 bei (Menschenwürdige Arbeit undWirtschaftswachstum), indem sie lokales Einkommen und neue, faire Arbeitsplätzeschaffen. Die von der DEG mitfinanzierten Energieversorger produzieren zudemjährlich rund 42 TWh Strom aus erneuerbarer Energie (SDG 7) und können damitaktuell über 38 Millionen Menschen versorgen. Zudem werden 16 Mio. tCO2-Emissionen eingespart."In Zeiten globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel tragen gerade auchprivate Unternehmerinnen und Unternehmer dazu bei, innovative Ansätze zuentwickeln und voranzutreiben. Hier setzt auch unsere weiter geschärfteGeschäftsstrategie an: Wir fokussieren uns bewusst noch stärker auf impactstarkesowie klimafreundliche Vorhaben, um nachhaltige Entwicklung mit resilientenGeschäftsmodellen zu ermöglichen," so Roland Siller.Mehr zum Entwicklungspolitischen Bericht der DEG finden Sie unterwww.deginvest.de/unsere-wirkungen (https://www.deginvest.de/Unsere-Wirkungen/) .Pressekontakt:Barbara Schrahe-TimeraTel.: +49 221 4986 1855mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6681/5254488OTS: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft