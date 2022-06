Open-Source Software-Schmiede PUBLICPLAN gibt im Rahmen des Berliner Zukunftskongresses "Staat & Verwaltung" weiteren Unternehmenszukauf bekannt Berlin/Düsseldorf (ots) - Alles, was in Deutschland im Bereich Digitalisierung Rang und Namen hat, kommt aktuell in der deutschen Hauptstadt zum Berliner Zukunftskongress "Staat & Verwaltung" zusammen. In zahlreichen Gesprächs- und Vortragsformaten sowie Podiumsdiskussionen diskutieren rund 2.000 Digitalbeauftragte und Fachleute aus Bund, Ländern und Kommunen Fragen zur Digitalisierung der Verwaltung. Im Fokus steht das von der Bundesregierung formulierte Motto "Einer-für-Alle" (EfA), bei dem Länder und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen so digitalisieren sollen, dass andere Verwaltungen sie einfach mit- und nachnutzen können, ohne jeden Prozess selbst entwickeln zu müssen.

Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke , amtierender CIO der Landesregierung NRW, Dr. Christian Knebel , Kopf und Gründer der publicplan GmbH und Markus Kaiser , Vorstand der Allgeier im Bereich Enterprise IT, sowie ehemaliger Geschäftsführer der Bundesrechenzentrum GmbH in Österreich, gaben im Rahmen des Panels spannende Einblicke in die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung. Moderiert von Dr. Matthias Daub , societec GmbH und jahrelanger Senior Partner in weltweiter Verantwortung für das Thema Digital Public Sector bei McKinsey, erörterten die Podiumsteilnehmer die Frage, wie das "EfA-Prinzip" erfolgreich umgesetzt werden kann und was über das Onlinezugangsgesetz (OZG) hinaus hierfür benötigt wird.



Publicplan-CEO Dr. Christian Knebel verwies auf den erhöhten Wissenstransfer durch EfA: "Wir brauchen dringend eine zentralisierte, effektive Verwaltungslandschaft, bei der ein permanenter Wissenstransfer zwischen Bund, Ländern und Kommunen stattfindet. Ein halbes Jahr vor der Umsetzungsfrist des Onlinezugangsgesetzes fehlt es Bund und Ländern immer noch an einer umfassenden Strategie, wie es weitergehen soll mit der digitalen Verwaltung." Auch der amtierende NRW-Landes-CIO Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke formulierte einen klaren Anspruch, wie es nach dem Auslaufen des Onlinezugangsgesetzes Ende 2022 bei der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland weitergehen muss: "Digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung ist weitaus mehr als das OZG. Für eine erfolgreiche Digitalisierung braucht es einen modernen Führungsstil, neue Organisationsmodelle, den Abbau von Hierarchien, agile Arbeitsformen, eine neue Offenheit für den Wechsel zwischen Privat und Staat und schließlich verbindliche Leistungsziele, die sich an messbaren Zielen zur Effizienzsteigerung und Verbesserung der Services orientieren."