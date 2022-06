77. Bankwirtschaftliche Tagung Volksbanken Raiffeisenbanken im Gespräch mit Politik und Regulatoren

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Füreinander. Für morgen." begegnen sich rund 700

Bankvorstände aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe auf der 77.

Bankwirtschaftlichen Tagung der Volksbanken und Raiffeisenbanken am 22. und 23.

Juni in Berlin. Bundesfinanzminister Christian Lindner sowie Dr. Sabine

Mauderer, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, gehören zu den Rednern des

heutigen ersten Veranstaltungstages, der somit ganz im Zeichen des intensiven

Dialogs der Genossenschaftsbanken mit Politik und Regulatoren steht.



Dass in einem starken und geeinten Europa der Schlüssel für die Lösung der

aktuellen Herausforderungen liegt, betont Marija Kolak, Präsidentin des

Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), in ihrer

Eröffnungsrede: "Der Kampf gegen Corona und die Reaktion auf den russischen

Überfall auf die Ukraine haben gezeigt: Europa wird immer dann in der

Bevölkerung ernst genommen, wenn es Antworten auf reale Probleme findet, deren

Bewältigung einem Mitgliedsstaat allein nicht möglich wären." Gerade in diesem

anspruchsvollen Umfeld sei es wichtiger denn je, dass Banken von Regulatoren

wieder stärker als Problemlöser wahrgenommen werden. "Regulierung darf nicht zum

Selbstzweck verkommen, sondern muss zielgenau und effektiv sein. Sie sollte

erfolgreiche Strukturen erkennen und bewahren. Das bedeutet Mut zur Ausnahme

oder zum Überdenken überflüssiger Regelungen. Schließlich tragen die 772

Genossenschaftsbanken in Deutschland in hohem Maß dazu bei, mittelständische

Unternehmen zu finanzieren, damit diese in Digitalisierung und Nachhaltigkeit

investieren können", betont Kolak.