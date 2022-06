Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - Zwischen Kreditgebern und derzeitigen Eigentümern der inNiederösterreich ansässigen Schur Flexibles Group wurde kürzlich eineVereinbarung zur Refinanzierung und Rekapitalisierung der Gruppe unterzeichnet.Durch die Einigung werden EUR 150 Millionen an frischem Kapital in zwei Tranchenzur Verfügung gestellt (EUR 60 Millionen davon unmittelbar und weitere EUR 90Millionen mit Closing). Hiervon sind EUR 50 Millionen für strategische Ankäufeund M&A Aktivitäten vorgesehen, um weiteres Unternehmenswachstumsicherzustellen. Zudem erfolgt zum Closing, das im September 2022 erwartet wird,ein Schuldenschnitt von bis zu 75% der bisherigen Bankverbindlichkeiten und dieKreditgeber erwerben das Eigentum an der Gruppe.Diese Restrukturierungsmaßnahmen reduzieren die Fremdkapitalisierung desUnternehmens auf Branchenniveau, wodurch der Handlungsspielraum des Unternehmensselbst unter den derzeit volatilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungensichergestellt wird. Ebenso wird hierdurch vermieden, dass kurzfristigeVerbindlichkeiten die Liquidität des Unternehmens belasten. Durch ihreverbindlichen Finanzierungszusagen unterstreichen die künftigen Eigentümer, dasssie vom belastbaren Geschäftsmodell der Schur Flexibles Group überzeugt sind unddrücken ihre langfristige Bereitschaft aus, das Unternehmen strategischweiterzuentwickeln. Die Aufarbeitung und Klärung von allfälligen zivil- undstrafrechtlichen Sachverhalten aus der Zeit vor der Restrukturierung bleibt denBehörden und Gerichten vorbehalten. Sie hat jedoch keinerlei Einfluss auf dieoperativen Geschäfte der Gruppe oder die künftigen Eigentümer.Der eingeschlagene Restrukturierungskurs zeichnet sich bereits in der positivenwirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens ab. Die Performance im Jahr 2022entwickelt sich entlang des Businessplans und liegt somit selbst unterschwierigen Rahmenbedingungen auf Kurs.Alle Stakeholder werden gemeinsam in enger Zusammenarbeit mit demManagement-Team Maßnahmen setzen, die den wirtschaftlichen Erfolg desUnternehmens in Zukunft absichern. Die Weiterentwicklung von Schur Flexiblessoll dessen Rolle als führender Lösungsanbieter von voll rezyklierbarenPlastikverpackungslösungen weiter ausbauen. Dabei kann das Unternehmen von derErfahrung der künftigen Eigentümer im Bereich Papier- und Verpackungsindustrieprofitieren.Das Konsortium der Kreditgeber und zukünftigen Eigentümer, bestehend ausverschiedenen Banken und Fonds, u.a. Apollo, Capital Four, Guggenheim und PalmerSquare, bedankt sich ausdrücklich bei allen Stakeholdern, insbesondere beiMitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Investoren und