DeepMarkit gibt Unterzeichnung der Absichtserklärung mit dem japanischen Unternehmen BloomX bekannt

Calgary, Kanada – 22. Juni 2022 – DeepMarkit Corp. („DeepMarkit“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MKT) (OTC: MKTDF) (FWB: DEP), ein Unternehmen, das sich auf die Umstellung des globalen CO2-Offsetmarkts auf die zugänglicheren digitalen Volkswirtschaften durch die Prägung von Gutschriften in Non-Fungible Token („NFTs“) konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung („LOI“) mit Bloom X Alliance Inc. („BloomX“) unterzeichnet hat, ein Empfehlungsarrangement (das „Arrangement“) abzuschließen. Gemäß den Schlüsselbedingungen in der Absichtserklärung arbeiten DeepMarkit und BloomX an dem Arrangement, durch das BloomX Kohlenstoffkreditprojekte einführen und über die unternehmenseigene Prägeplattform MintCarbon.io von DeepMarkit in die Blockchain integrieren wird. BloomX mit Sitz in Japan ist ein Blockchain-basiertes Produkt- und Dienstleistungsunternehmen, das die Kosten senken und die Effizienz internationaler Asset-Transfers verbessern möchte. Es will sich an Blockchain-basierten Produkte und Dienstleistungen beteiligen und in diese sowie andere technologiegestützte und damit verbundene Wachstumschancen investieren.

Im Rahmen des Arrangements wird DeepMarkit voraussichtlich von einem umfassenden und vielfältigen Engagement in zahlreichen neuen Kohlenstoffprojekten sowie einer erhöhten Validierung in der ASEAN-Gemeinschaft für CO2-Kompensation profitieren. MintCarbon.io wird voraussichtlich ein erhöhtes Transaktionsvolumen verzeichnen, da alle von BloomX empfohlenen Nutzer bestehende Gutschriften in NFTs prägen werden. Gemäß dem Arrangement wird BloomX eine Gebühr für die Empfehlung von Kohlenstoffprojekten an DeepMarkit erhalten, die von DeepMarkit in bar oder nach Ermessen von DeepMarkit (vorbehaltlich geltender Gesetze) in Form von Stammaktien von DeepMarkit zu entrichten ist. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung werden DeepMarkit und BloomX die erforderliche Due-Diligence-Prüfung durchführen und die Bedingungen einer endgültigen Vereinbarung aushandeln, um die Bedingungen des Arrangements zu regeln. Die endgültige Struktur des Arrangements unterliegt den geltenden Vorschriften sowie den geltenden Wertpapieren-, Unternehmens- und Steuergesetzen. Die endgültige Vereinbarung und alle damit verbundenen Transaktionen können der Genehmigung der TSX Venture Exchange unterliegen.