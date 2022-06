FM Consulting GmbH Worauf es beim Digital-Recruiting für Pflegebetriebe ankommt (FOTO)

Burgdorf (ots) - Felix Hahnewald und Max Grinda sind die Geschäftsführer der FM

Consulting GmbH. Die Experten für Mitarbeitergewinnung unterstützen

Pflegeeinrichtungen dabei, mehr qualifizierte Fachkräfte mit ihren

Stellenanzeigen zu erreichen. Dabei setzen sie auf strategisches

Social-Media-Recruiting und eine transparente Kommunikation der

Alleinstellungsmerkmale. Wie die Pflegebetriebe Facebook für sich nutzen können

- und warum Prämien von gestern sind, erfahren Sie im Folgenden.



Mehr als eine Million Fachkräfte fehlen in Deutschland - Tendenz steigend. Vor

allem die Pflegebranche klagt seit Jahren über die zunehmende Personalnot.

Krankenhäuser, Seniorenheime und andere Pflegeeinrichtungen versuchen deshalb,

aktiv Fachpersonal für ihre Unternehmen zu gewinnen. Meistens setzen die

Personaler dabei vor allem auf klassische Stellenanzeigen in Jobbörsen und in

der Zeitung. Allerdings bleibt damit der Erfolg oftmals aus. Felix Hahnewald und

Max Grinda von der FM Consulting GmbH wissen, woran das liegt: Die Recruiter

erreichen mit herkömmlichen Methoden heutzutage nur Menschen, die aktiv auf

Jobsuche sind - und nicht die qualifizierten Fachkräfte, die zwar in einem

Beschäftigungsverhältnis stecken, aber grundsätzlich bereit sind, den

Arbeitgeber zu wechseln.