Arcadis erbringt Planungs- und Beratungsleistungen für Stadtquartier "Der neue Stöckach" in Stuttgart

Darmstadt



Wegweisende Quartiersentwicklung auf ehemaligem EnBW-Betriebsgelände in

Stuttgart

Offiziell als Projekt für die "Internationale Bauausstellung 2027 Stadtregion

Stuttgart" (IBA'27) nominiert



Arcadis, das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für die

natürliche und die vom Menschen gestaltete Umwelt, erbringt für das

baden-württembergische Energieversorgungsunternehmen EnBW AG Planungs- und

Beratungsleistungen für eine innovative, sozial und ökologisch nachhaltige

Quartiersentwicklung auf dessen ehemaligem Betriebsgelände in Stuttgart.





Das ca. 42.5000 Quadratmeter große Areal "Stöckach" im Stuttgarter Osten wurdeüber einen Zeitraum von 120 Jahren von der EnBW AG und ihrenVorgängerunternehmen als Betriebsgelände für die regionale Energieversorgunggenutzt. Im Zuge der Energiewende und funktionaler Umstrukturierungen wird derStandort als Betriebsfläche nicht mehr benötigt und steht für eine Konversionzur Verfügung. Um ihren Anspruch als Vorreiter der nachhaltigen Energiewende zuunterstreichen, wird die EnBW auf dem Gelände ein modernes Stadtquartierentwickeln, das in Bezug auf Energieeffizienz, Klimabilanz, Nachhaltigkeit,Kreislaufwirtschaft, städtebauliche Qualität, Bürgerbeteiligung und sozialeDiversität Maßstäbe setzt.Die EnBW AG kooperiert für das Leuchtturmprojekt mit der Stadt Stuttgart, denAusrichtern der IBA'27 und einem interdisziplinären Beirat von Expert:innen ausWissenschaft, Wirtschaft und urbaner Planung sowie den Bürger*innen der StadtStuttgart. Im Jahr 2019 wurde gemeinsam mit der Stadt Stuttgart eininternationaler städtebaulicher Realisierungswettbewerb ausgelobt, in den vieleIdeen und Impulse aus der Bevölkerung eingeflossen sind. Im Quartier "Der neueStöckach" sollen bis zu 800 Wohnungen und mindestens 60.000 m² Wohnflächeentstehen und Angebote für soziales Miteinander, Freizeit, Nahversorgung,Gesundheit, Energieversorgung und Mobilität - gepaart mit den besten technischenLösungen - verwirklicht werden.Arcadis begleitet das Projekt mit Planungs- und Beratungsleistungen in denBereichen Rückbau und Baureifmachung sowie mit Projektsteuerungsleistungen imNeubau. Die besonderen Herausforderungen beim Rückbau des Gebäudebestandesliegen in der beengten Innenstadtlage, dem Schutz der eng angrenzendenNachbarbebauung, dem fachgerechten Ausbau schadstoffbelasteter Materialien undeiner maximalen Recyclingquote, um die größtmögliche Wiederverwendung derAbbruchmaterialien zu ermöglichen. Im Neubau-Projektmanagement für den erstenBauabschnitt steuert Arcadis ein Investitionsvolumen von rund 85 Millionen Euro.Hier liegen die außergewöhnlichen Anforderungen in der Vielzahl der beteiligtenStakeholder, den ambitionierten technischen Lösungen und denInfrastruktur-Schnittstellen der Ver- und Entsorgung mit dem urbanen Umfeld.Die Quartiersentwicklung am Stöckach ist eines von 17 Projekten derInternationalen Bauausstellung 2027 Stadtregion Stuttgart (IBA'27), die unterdem Motto "Stadtregion Stuttgart" vorbildhafte Leuchtturmprojekte rund um dieLandeshauptstadt präsentieren wird.Martin Ritterbach, Geschäftsführer der Arcadis Germany GmbH, zum Auftrag: "Amneuen Stöckach setzt die EnBW alle Ziele um, denen wir uns als Unternehmenverpflichtet fühlen: Klimaschutz, Lebenszyklus-Orientierung,Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, resiliente Stadtentwicklung und Diversität.Wir freuen uns, dass wir unsere Expertise in diesen Bereichen hier vor Orteinbringen können, um gemeinsam zu zeigen, was in den Bereichen Stadtumbau undRevitalisierung möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen."