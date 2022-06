Öffentlicher Gesundheitsdienst Zahl der unbefristet Beschäftigten in der Corona-Pandemie bis Ende 2021 um 14 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Ende 2021 waren mindestens 21 460 Personen unbefristet im Öffentlichen

Gesundheitsdienst beschäftigt - das waren 2 615 mehr als zu Beginn der

Pandemie

- 2 290 unbefristete Stellen in Vollzeitäquivalenten wurden neu geschaffen und

besetzt - damit haben Bund und Länder ihr Ziel aus dem "Pakt für den

Öffentlichen Gesundheitsdienst" erreicht



Zum Jahresende 2021 waren in Deutschland mindestens 21 460 Personen unbefristet

im Öffentlichen Gesundheitsdienst beschäftigt. Das entsprach 17 770

Vollzeitäquivalenten, also auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten

Beschäftigten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach den Ergebnissen

einer Erhebung im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit mitteilt, stieg

die Zahl der unbefristet Beschäftigten in den erfassten Behörden gegenüber dem

Stichtag 31. Januar 2020 um 2 615 Personen (+14 %) oder 2 405

Vollzeitäquivalente (+16 %). Der tatsächliche Personalzuwachs in den örtlichen

Gesundheitsämtern und übrigen Behörden im Öffentlichen Gesundheitsdienst dürfte

noch höher als die ermittelten Zahlen liegen, da nur 383 der 427 befragten

Behörden zu beiden Erhebungsstichtagen Angaben machten.