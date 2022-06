Mannheim (ots) - Die Neuauflage des seit vielen Jahren etablierten Sauren

Fondsmanager-Gipfels beim Fonds-Kongress in Mannheim fand wieder große

Beachtung. Die Podiumsdiskussion der drei hochkarätigen Fondsmanager Dr. Bert

Flossbach (Flossbach von Storch), Peter E. Huber (Taunus Trust) und Klaus

Kaldemorgen (DWS) unter der Moderation von Dachfondsmanager Eckhard Sauren bot

den Zuhörern informative Einblicke und eine aktuelle Einschätzung der Experten

zum derzeitigen Marktumfeld.



Peter E. Huber glaubt an strukturell höhere Inflation





Gleich zu Beginn der Podiumsdiskussion stellte Peter E. Huber fest: "dieInflation ist da, um zu bleiben". Zwar sei eine temporäre Abschwächung durchBasiseffekte möglich, jedoch werde die Inflation nach seiner Einschätzungaufgrund erhöhter Produzenten- und Großhandelspreise auch zukünftig auf höherenNiveaus erhalten bleiben. Dem Ausblick auch weiterhin erhöhter Inflationswerteschlossen sich auch die beiden anderen Anlageexperten an. So sieht KlausKaldemorgen eine strukturell höhere Inflationsrate, "die uns lange begleitenwird". Hierfür machte er insbesondere drei Gründe aus: Deglobalisierung,Dekarbonisierung und Lohnsteigerungen.Dr. Bert Flossbach sieht Notenbanken in schwieriger PositionEine wichtige Frage ist aus Sicht von Dr. Bert Flossbach dabei: "Wie langekommen die Zentralbanken mit negativen Realzinsen durch?" In einem Umfeld, inwelchem die Zinsen unter der Inflationsrate liegen und insbesondere die EZB mit"stumpfen Waffen" kämpft, "steht irgendwann die Glaubwürdigkeit derZentralbanken auf dem Spiel".Wenngleich alle drei Fondsmanager die Herausforderungen am Rentenmarkt imbisherigen Jahr erfolgreich meistern oder vermeiden konnten, sehen sie diezukünftige Entwicklung an den Anleihemärkten skeptisch. So sind für KlausKaldemorgen Anleihen "nach wie vor kein Thema im Portfolio"Aktienmärkte attraktiv? Kein eindeutiges Bild bei den ExpertenNicht ganz einig waren sich die drei Anlageexperten bei ihrer Einschätzung zumAktienmarkt. Als entscheidende Frage wurde dabei diskutiert, inwieweit einemögliche Rezession durch die aktuelle Aktienmarktkorrektur bereits in den Kursenberücksichtigt ist. Klaus Kaldemorgen sieht eine Rezession als sehrwahrscheinlich an und glaubt, dass "Unternehmensgewinne insbesondere aufgrundsteigender Kosten unter Druck kommen" können.Klaus Kaldemorgen betont Bedeutung der DiversifikationEinig waren sich die langjährigen Anlageexperten darin, dass Anleger nichtversuchen sollten die Marktentwicklung vorherzusagen und ihre Investitionen zutimen. Klaus Kaldemorgen stellte heraus: "Timing ist eine schwierige Kiste".Vielmehr sollten Anleger ihr Portfolio breit streuen und in unterschiedlicheBausteine investieren, die eine Diversifikation für das Gesamtportfolio bieten.Eckhard Sauren griff die Bedeutung der Diversifikation auch in seinemSchlusswort auf und bedankte sich bei den drei Fondsmanagern für die lebhafteDiskussion und die Ausführungen: "Die Diskussion der drei Investmentexperten hatin einem aktuell schwierigen Marktumfeld interessante Einschätzungen und einenMehrwert für Berater und Anleger geboten."Der Sauren Fondsmanager-Gipfel 2022 kann als Aufzeichnung in voller Länge überdie Internetseite http://www.sauren.de/Fondsmanager-Gipfel abgerufen werden.Pressekontakt:Bettina Jansen, Sauren Fonds-Service AG0221/65050-126, mailto:b.jansen@sauren.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/56432/5254557OTS: Sauren Fonds-Service AGISIN: LU0115579376