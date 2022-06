Alvarez & Marsal verstärkt globale Transaktionsberatung (TAG) in Deutschland

N.Y./München (ots) -



- Ines Berger als neue Managing Director ernannt

- Vier weitere neue Mitarbeiter verstärken die Präsenz von A&M in Frankfurt



Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/) , ein weltweit

führendes Beratungsunternehmen, gibt die Ernennung von Ines Berger

(https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/ines-berger) als Managing Director

für die Global Transaction Advisory Group

(https://www.alvarezandmarsal.com/expertise/global-transaction-advisory) (TAG)

in Frankfurt bekannt. Mit der Einstellung von Ines Berger erweitert A&M seine

Kompetenz an M&A-Dienstleistungen in der DACH-Region und EMEA.