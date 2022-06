Pioneering Aerospace -Take off für ILA Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -



- Eröffnung der ILA durch Bundeskanzler Olaf Scholz

- Wirtschaftsminister Habeck, Verteidigungsministerin Lambrecht und

Verkehrsminister Wissing besuchen ILA

- EU-Kommission ist strategischer Partner der #ILA22

- Fluggeräte am Boden und am Himmel vor Ort: A350, A380, A400M, Beluga XL,

Eurofighter, F-35, CH-47 Chinook, Dornier DO 328

- Breites Themenspektrum auf fünf STAGES rund um Nachhaltigkeit, Innovation und

neue Technologien



Als erste europäische Luft- und Raumfahrtmesse seit Pandemiebeginn öffnet die

ILA Berlin heute ihre Tore. Unter dem Motto Pioneering Aerospace trifft sich die

Branche an den kommenden fünf Tagen live und vor Ort am Flughafen BER (Berlin

Expo Center Airport) im Herzen Europas. Die Leitmesse für Nachhaltigkeit, neue

Technologien und Innovation ist Austauschplattform für die internationale

Industrie, Politik, Streitkräfte und Wissenschaft. Mit den Bereichen Aviation,

Space, Defence & Security und Supplier deckt die ILA die gesamte

Wertschöpfungskette der Branche ab. Thematisch stehen klimaneutrales Fliegen,

neue Mobilität und Weltraumsicherheit im Fokus. Ergänzt wird das Live-Programm

auf fünf Bühnen durch ein umfangreiches Angebot auf der neuen Plattform ILA

Digital.