Schondorf am Ammersee (ots) - Die Bauzinsen haben sich in der ersten

Jahreshälfte 2022 mehr als verdreifacht. Mittlerweile kosten Baudarlehen mit

zehnjähriger Zinsbindung im Schnitt 3,20 Prozent effektiv pro Jahr. Zum

Jahresbeginn lag der Biallo-Index für zehnjähriges Baugeld - ein

Durchschnittswert von rund 80 auf biallo.de gelisteten Baufinanzierungsangeboten

- noch bei 0,90 Prozent.



Keine Rückkehr zum Niedrigzinsniveau





Ein Ende des Zinsanstiegs ist nicht in Sicht. Das Verbraucherportal biallo.dehat Ende Mai zwölf große Kreditinstitute, Versicherer und Kreditvermittlerbefragt, wie sie die Entwicklung der Bauzinsen und der Immobilienpreise imweiteren Jahresverlauf sowie mittel- bis langfristig einschätzen. Von einerTrendwende geht keiner der Befragten aus. "Eine Rückkehr zu den extrem niedrigenBauzinsen der vergangenen Jahre wird es wohl nicht geben", sagt Dr. Gerd Benner,Leiter Unternehmenskommunikation beim Versicherungskonzern Debeka, der auchBausparen und Baufinanzierungen anbietet.Wie hoch der weitere Anstieg ausfällt, schätzen die Experten jedochunterschiedlich ein. So geht Stefan Kohler, Leiter Allianz Baufinanzierung, auchin der zweiten Jahreshälfte von einem deutlichen Zinsanstieg aus - aber"graduell und nicht sprunghaft". Auch mittel- bis langfristig erwartet ersteigende Zinsen.Mit einem weniger starken Anstieg in der zweiten Jahreshälfte rechnet dieDegussa Bank: "Wir gehen von einer Stabilisierung auf dem jetzigen Niveau, mitleicht steigender Tendenz aus", sagt Jens Hoerschelmann,Immobilienkredit-Experte bei der Degussa Bank. Er schränkt jedoch ein: "MitBlick auf die globale Situation - mit Pandemie, Krieg undLieferkettenschwierigkeiten - sind kurzfristige Änderungen jederzeit denkbar."Mittel- und langfristig erwartet die Degussa Bank eine "Seitwärtsbewegung mitleicht steigender Tendenz".Steigende Zinsen dämpfen Preisanstieg bei WohnimmobilienDas deutlich gestiegene Zinsniveau bremst auch die Nachfrage nachWohnimmobilien. Dennoch erwartet keiner der befragten Experten einen Einbruchder Immobilienpreise, allenfalls eine Stagnation. "Die Nachfrage übersteigt inden meisten Fällen immer noch das Angebot", sagt Thomas Hein, VertriebsleiterImmobilienfinanzierung bei der ING. Die Immobilienpreise dürften daher"zumindest in den Ballungsgebieten kurz- und mittelfristig nicht günstigerwerden".Die Hypovereinsbank geht davon aus, dass die Preise für Wohnimmobilien imzweiten Halbjahr flächendeckend weiter steigen werden, wenn auch mitnachlassender Dynamik. "Lieferengpässe können insbesondere bei Neubautengegebenenfalls auch nachträglich zu Preiserhöhungen zum Beispiel bei