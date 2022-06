München (ots) -



- Emissionsfreies und völlig autonomes Transportsystem

- Kabinen werden einzeln per App bestellt

- Gefördert durch das Bayerische Verkehrsministerium

- Teststrecke in München wird bis Ende 2022 gebaut



Die beiden Münchner Unternehmen OTTOBAHN und Valtech Mobility haben sich darauf

verständigt, als gemeinsames Entwicklungsteam für das emissionsfreie und

vollautonome Transportsystem von OTTOBAHN auf Basis von Hängegondeln und

Rad-Schienen-Technik zu agieren.





Valtech Mobility wird OTTOBAHNs bevorzugter Lösungsanbieter für die Entwicklungvon Endkunden-Apps, Gondel-Infotainment und Innenraumanpassung. ValtechMobility, ein Joint-Venture-Unternehmen des Volkswagen-Konzerns und derDigitalagentur Valtech, ist ein weltweit führender Anbieter von vernetztenDiensten mit speziellem Fokus auf Cloud- und Softwareentwicklung für dasvernetzte Auto.Die Kabinen der OTTOBAHN werden so gebaut, dass sie Fahrgäste ohneZwischenstopps und Umsteigen an jedes Ziel entlang der Strecke befördern. DieGondeln werden individuell per App bestellt - zur gewünschten Zeit, mitindividuellem Start und Ziel. Jede Gondel steuert autonom, wie schnell sie fährt(im Stadtgebiet etwa 60 km/h, über Land bis zu 250 km/h) und welche Route siewählt. Auch die Abstände zwischen den Kabinen können variieren. Mit Hilfe einesAufzugssystems können sich die Gondeln auf den Boden absenken, so dass dieFahrgäste nahezu überall ein- und aussteigen können und keine Haltestellen mehrbenötigt werden. Die Gondeln sind mit speziellen Sensoren ausgestattet, die beimAbsenken der Kabinen Personen und Hindernisse erkennen. Es können bis zu vierPersonen oder Güter mit einem Gewicht von bis zu einer Tonne transportiertwerden.Die erste gemeinsame Entwicklung ist die mobile App für die Teststrecke inMünchen, die bis Ende 2022 fertig sein wird. Der Bau der ersten kommerziellenStrecke ist für 2023 geplant.Andreas Peters, Managing Director von Valtech Mobility, sagt über dieZusammenarbeit mit OTTOBAHN: "Wir freuen uns sehr, Teil dieser visionärenUnternehmung zu werden. OTTOBAHN ist ein Partner, der wie wir gerne über denTellerrand hinausschaut. Es ist großartig, mit unserer Erfahrung im BereichMobilität zur Verwirklichung dieser Vision beitragen zu können."Marc Schindler, Can Do Officer & Managing Director von OTTOBAHN, fügt hinzu: "Esist fantastisch, mit Valtech Mobility einen renommierten und engagierten Partneran unserer Seite zu haben. Wir bei OTTOBAHN haben die Vision, den Verkehr zurevolutionieren und damit einen wichtigen Beitrag für mehr Lebensqualität in denStädten und im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. Eine Herausforderung, derwir uns in einem starken Team besser und schneller stellen können."OTTOBAHN und Valtech Mobility präsentieren das innovative Transportsystem, dasvom Bayerischen Verkehrsministerium gefördert wird, vom 22. bis 24. Juni auf demGreentech Festival in Berlin.Über OTTOBAHN : Das Münchner Start-up OTTOBAHN will den Verkehr in und zwischenStädten revolutionieren - mit einem neuen Transportsystem oberhalb des heutigenVerkehrs. Das Transportsystem befördert Menschen und Güter in der drittenDimension. Es besteht aus hängenden Gondeln für bis zu vier Personen, die aufbewährter Bahntechnik basieren.Das System wird zu 100% mit erneuerbarer Energie betrieben und basiert aufindividuell geplanten Fahrten. Ihre Fahrt mit OTTOBAHN erfolgt von Tür zu Tür,nachhaltig und autonom.Let´s make the world a better place!Über Valtech Mobility : Valtech Mobility ist ein Joint Venture des Volkswagen Konzerns und der Digitalagentur Valtech. Valtech Mobility ist ein weltweitführender Anbieter von vernetzten Diensten mit besonderem Fokus auf die Cloudund Softwareentwicklung für das vernetzte Auto. Valtech Mobility verfügt überein großes Team von Automobilexperten, die in den Bereichen Fahrzeugsoftware,Cloud-Software und verwandte Produkte und Dienstleistungen wie E-Mobilität,Business Process Re-Engineering, UI-UX-Entwicklung oder Cloud-Managementarbeiten. Valtech Mobility verwaltet mehr als 50 Dienste in 370 Versionen - ineinem Ökosystem mit mehr als 20 Millionen vernetzten Fahrzeugen in 64 Märktenund über 20 Gerätegenerationen.