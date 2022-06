STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Calls auf Öl- und Erdgasförderer gesucht



Trends im Handel

1. Knock-out-Put auf Fresenius (WKN MD15MM)

Ein Knock-out-Put auf Fresenius wird von den Stuttgarter Derivateanleger zur Wochenmitte verkauft. Fresenius ist mit 32% der Hauptaktionär von Fresenius Medical Care. Der Wettbewerber von Fresenius Medical Care, DaVita, verlor in den USA einen Rechtsstreit über die Kostenerstattung für bestimmte Dialysepatienten. Nach den gestrigen Kursverlusten geht es für die Fresenius-Aktie heute 1,2% auf 27,50 Euro weiter abwärts. 2. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum (WKN UK0QM3) In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Öl- und Erdgasförderer Occidental Petroleum steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Die Analysten von Barclays haben das Kursziel von Occidental Petroleum von 74 US-Dollar auf 84 US-Dollar erhöht. Die Einschätzung bleibt auf „overweight“. Die Beteiligungsgesellschaft von Warten Buffet, Berkshire Hathaway, hält über 143,1 Millionen Aktien von Occidental. Die Aktie des Ölförderers gibt heute Vormittag beinahe 4% auf 52,82 Euro nach. 3. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QX7)

Die Stuttgarter Derivateanleger stiegen zu Handelsbeginn mit einem Call-Optionsschein auf Shell in einen weiteren Öl- und Erdgasförderer ein. Im weiteren Handelsverlauf liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders vor. Die Nordseeölsorte „Brent Crude Oil“ verliert heute über 4% und notiert knapp unterhalb der 110 US-Dollar. Für die Shell-Aktie geht es 5% auf 23,90 Euro abwärts. Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX heute Vormittag über 2% verliert, agieren die Stuttgarter Derivateanleger offenbar antizyklisch und setzen auf eine Erholung des deutschen Leitindex. Der Euwax Sentiment notiert zumeist im positiven Terrain.

Börse Stuttgart auf YouTube

Ja, ein ETF bildet für sehr sehr viele Anleger die Basis ihres Depots. Und das möchte Lars Erichsen diesen auch keinesfalls ausreden! Dennoch bringt er dank seiner langjährigen Erfahrung als Trader und Finanzblogger ein paar Investment-Ideen mit, die sich in den nächsten Jahren vielleicht lohnen könnten: In Teil 2 geht er unter anderem auf Energie und Rohstoffe ein und landet über einen kurzen Ausflug bei den Edelmetallen Gold und Silber schließlich beim Bitcoin. Ob der Blocktrainer ihn hier überzeugen konnte...?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=KTuEkb_lveQ

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)