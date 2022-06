Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Gunkel zur Finanzlage und aktuellen rentenpolitischen Entwicklungen

Berlin (ots) - "Insgesamt ist die Finanzlage der Rentenversicherung auch in der

Pandemie stabil geblieben", so Alexander Gunkel, Vorsitzender des

Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund, in seinem Bericht bei

der heutigen Bundesvertreterversammlung in Freiburg.



Finanzsituation