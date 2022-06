Celigo stellt den ersten CIO ein, der die Innovation im postdigitalen Zeitalter leiten wird

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der Schwerpunkt liegt auf der

unternehmensweiten Automatisierung mit der Celigo-eigenen Plattform



Celigo (https://www.celigo.com/) , die führende unternehmensweite

Integrationsplattform as-a-Service ( iPaaS

(https://www.celigo.com/what-is-ipaas-integration-platform-as-a-service/) ), gab

heute die Einstellung von Asad Siddiqui

(https://www.celigo.com/company/leadership#asad) als ersten Chief Information

Officer (CIO) des Unternehmens bekannte, der die Innovation im postdigitalen

Zeitalter leiten wird.



Angesichts der wachsenden Rolle der Automatisierung bei der digitalen

Transformation und der veränderten Kundenerwartungen an die Art und Weise, wie

diese Automatisierung abläuft, war jetzt der richtige Zeitpunkt, um Asad

Siddiqui an die Spitze zu stellen. Er wird dem Unternehmen dabei helfen, einen

Ansatz zu verfolgen, der Agilität und Innovation in allen Geschäftsbereichen

ermöglicht, ohne dabei die Stabilität, den Umfang und die Datensicherheit des

Unternehmens zu gefährden.