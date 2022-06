Trianel ist gut für die weitere Transformation des Energiesystems aufgestellt / Versorgungssicherheit, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit neu in Balance bringen (FOTO)

Aachen/Essen (ots) - "Die europäischen und nationalen Klimaschutzziele sowie die

geopolitische Neuausrichtung sind eindeutig. "Wir müssen das

Energieerzeugungssystem vollständig auf erneuerbare Energien umstellen und die

nötigen Flexibilisierungsinstrumente aufbauen. Trianel hat dafür die Weichen

gestellt und treibt die Transformation gemeinsam mit Stadtwerken voran", stellt

Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, anlässlich der

Jahrespressekonferenz fest. "Es wird zunehmend schwieriger, das

energiewirtschaftliche Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit

und Umweltverträglichkeit in der Balance zu halten. Energietechnisch wird es

immer anspruchsvoller, eine volatile Erzeugungsleistung aus erneuerbaren

Energien mit dem Bedarf zu synchronisieren. Dies spiegelt sich auch in der

Volatilität der Energiepreise wider und hat Implikationen auf den Handel.

Darüber hinaus treiben der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen

Unsicherheiten die Preise und Volatilität weiter an, und lenken die

Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf die Themen Energiebeschaffung,

Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit", erläutert Sven Becker weiter.



Trianel fokussiert sich auf erneuerbare Energien und das Handelsgeschäft





Trianel hat sich strategisch auf die anstehenden Veränderungen in derEnergiewelt in den letzten drei Jahren eingestellt und sich auf dieGeschäftsfelder 'Projektentwicklung für erneuerbare Energien' und 'EuropäischerEnergiehandel und Dienstleistungen zur Flexibilitätsvermarktung' fokussiert."Durch die in den letzten Jahren umgesetzten Erweiterungen unsererHandelsprodukte bei gleichzeitigen Prozessoptimierungen und Automatisierungensowie durch den Aufbau von Datenexpertise konnten wir unsere Portfolios und dieunserer Kunden deutlich optimieren. Wir geben Instrumente an die Hand, umvorgelagerte Prozesse in der Beschaffung, Bepreisung und den Datenqualitäten zuoptimieren und mit der zunehmenden Volatilität an den Märkten umzugehen",erklärt Dr. Oliver Runte, Geschäftsführer von Trianel.Angesichts des schon historisch hohen Preisniveaus 2021 und der damitverbundenen Auswirkungen auf die Erzeugungs- und Beschaffungsstrategien vonStadtwerken nimmt Trianel ein verstärktes Interesse an ihrenRisikomanagement-Dienstleistungen wahr. "Wir erleben eine Renaissance desRisiko- und Beschaffungsmanagements. Die zunehmende Volatilität der Märkte unddie Marktintegration der Erneuerbaren schaffen ein neues Bewusstsein fürschnellere und zuverlässigere Prognosemodelle und Risikobewertungen", betont Dr.Oliver Runte. Da insbesondere der Handel an den Kurzfristmärkten durch den