dpa-Gruppe weiter auf Wachstumskurs / Neuer Newsroom für die Zentralredaktion im kommenden Jahr (FOTO)

dpa-Geschäftsbericht 2021

Hamburg (ots) - Deutschlands größte Nachrichtenagentur dpa hat sich auch im

zweiten Corona-Jahr positiv entwickelt und ist publizistisch und wirtschaftlich

weiter auf Wachstumskurs. So konnte der Umsatz der Kerngesellschaft Deutsche

Presse-Agentur GmbH auf 101 Millionen Euro (Vorjahr: 93,9 Millionen) gesteigert

werden. Der Jahresüberschuss beträgt zwei Millionen Euro (Vorjahr: 1,6

Millionen). Auch die Unternehmensgruppe insgesamt blickt auf positive Zahlen.

Der Jahresumsatz 2021 erhöhte sich auf 156,8 Millionen Euro (Vorjahr: 143,9

Millionen). Die Zentralredaktion bezieht im kommenden Jahr neue Räumlichkeiten

in Berlin. Ein neu konzipierter Newsroom im Zentrum der Hauptstadt bietet

optimale Bedingungen für eine moderne Nachrichtenagentur und die vielfältigen

Erfordernisse der digitalen und multimedialen Medienlandschaft. Das gab die dpa

heute bei ihrer 73. Gesellschafterversammlung in Hamburg bekannt.