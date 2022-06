Dr. Theodor Niehaus bleibt Präsident des Didacta Verbandes/Didacta-Mitglieder bestätigen Vizepräsident Dr. Hans-Joachim Prinz/Jürgen Böhm neu im Vorstand (FOTO)

Darmstadt (ots) - Dr. Theodor Niehaus bleibt drei weitere Jahre Präsident des

Didacta Verbandes. Niehaus wurde am 21. Juni 2022 in Seeheim-Jugenheim von der

Mitgliederversammlung wiedergewählt. Der ehemalige Vorstand der Festo Didactic

SE und Gründer von WorldSkills Germany steht seit 2019 an der Spitze des

Verbandes der Bildungswirtschaft.



Ebenfalls für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bestätigten die

Didacta-Mitglieder Dr. Hans-Joachim Prinz von der Firma LD Didactic als

Vizepräsident Messen. Zur Wahl standen zudem vier Vorstandsmitglieder: Prof. Dr.

Julia Knopf, Universität des Saarlandes und Didactic Innovations, Dr. Marion

Müller, Geonat Kassel und Gerhard Zupp, Deutsche Gesellschaft für

Sprachheilpädagogik verbleiben im Vorstand. Neu in das Gremium gewählt wurde

Jürgen Böhm, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Realschullehrer und

Vizepräsident des Deutschen Lehrerverbandes.