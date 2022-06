Open-Source Software-Schmiede PUBLICPLAN gibt im Rahmen des Berliner Zukunftskongresses "Staat & Verwaltung" weiteren Unternehmenszukauf bekannt

Berlin/Düsseldorf (ots) - Alles, was in Deutschland im Bereich Digitalisierung

Rang und Namen hat, kommt aktuell in der deutschen Hauptstadt zum Berliner

Zukunftskongress "Staat & Verwaltung" zusammen. In zahlreichen Gesprächs- und

Vortragsformaten sowie Podiumsdiskussionen diskutieren rund 2.000

Digitalbeauftragte und Fachleute aus Bund, Ländern und Kommunen Fragen zur

Digitalisierung der Verwaltung. Im Fokus steht das von der Bundesregierung

formulierte Motto "Einer-für-Alle" (EfA), bei dem Länder und Kommunen ihre

Verwaltungsleistungen so digitalisieren sollen, dass andere Verwaltungen sie

einfach mit- und nachnutzen können, ohne jeden Prozess selbst entwickeln zu

müssen.



Besonderes Highlight war das prominent besetzte Podium unter dem Titel: Von

Einer für Alle zur digitalen Dividende - wie kann EfA erfolgreich umgesetzt

werden?