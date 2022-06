Herbert Dachs und Frank Mahlberg neue Mitglieder im dpa-Aufsichtsrat (FOTO)

Hamburg (ots) - Herbert Dachs (Medienholding Süd) und Frank Mahlberg (Axel

Springer Auto Verlag) sind heute in Hamburg in den Aufsichtsrat von Deutschlands

größter Nachrichtenagentur dpa gewählt worden. Beide waren bisher kooptierte

Mitglieder. Nach Ende seiner aktuellen dreijährigen Amtszeit ist Dr. Peter Frey

(ZDF), der im Herbst auch seine Funktion als ZDF-Chefredakteur beendet, aus dem

Gremium ausgeschieden. Er war insgesamt zwölf Jahre Mitglied des

dpa-Aufsichtsrats.



Eine weitere dreijährige Amtszeit treten der stellvertretende

Aufsichtsratsvorsitzende Valdo Lehari jr. (Reutlinger General-Anzeiger), Joachim

Knuth (NDR) und Holger Martens (Rheinpfalz) an. Außerdem wurde Bettina

Schausten, zukünftige Chefredakteurin des ZDF, vom Aufsichtsrat in das Gremium

kooptiert.