- Gründung 1972 als ADAC Schutzbrief-Versicherungs AG

- Das "Helfer-Gen" in allen Angeboten

- Nachhaltigkeit und Digitalisierung als Treiber



Die ADAC Versicherung AG feiert das 50-jährige Jubiläum ihres Bestehens. Am 24.

Juni 1972 wurde die ADAC Schutzbrief-Versicherungs AG als Spezialversicherer für

die Bereiche "Auto, Reise, Unfall und Gesundheit" gegründet. Damaliges Ziel: Den

seit 1958 bestehenden ADAC Schutzbrief für ins Ausland reisende Mitglieder

rechtskonform und zukunftsorientiert anbieten zu können. Unter dem Motto

"Schutz, Rat, Hilfe" wurden die Versicherungsleistungen des ADAC seitdem zur

Erfolgsgeschichte.





"Der ADAC ist vor allem für die Pannenhilfe in Deutschland bekannt, hat aberauch in der Versicherungsbranche Geschichte geschrieben: Die ADAC Versicherungenstehen für bedarfsgerechte Lösungen und reibungsfreie Abwicklung in ADACQualität", sagte ADAC Präsident Christian Reinicke. "Wir freuen uns heutedarüber, dass wir unseren Mitgliedern auch in dieser Rolle nun schon seit 50Jahren erfolgreich aktive Hilfe anbieten. Mein besonderer Dank gilt allenMitarbeitenden, die dazu beigetragen haben und weiter beitragen."Das Versicherungsgeschäft des ADAC konzentrierte sich in den Siebzigerjahrenzunächst auf die Absicherung von Reisenden in den Urlaubshochburgen im Adria-und Mittelmeerraum. Die Versicherungsleistungen entwickelte der ADAC im Laufeder Jahrzehnte weiter: Neben dem umfassenden Verkehrsrechtsschutz, mit dem ADACMitglieder ihre Rechte im Straßenverkehr seit 1978 absichern können, war mit demAuslandskrankenschutz seit 1995 die Möglichkeit geboten, bei Reisen weltweiteine ähnlich gute medizinische Versorgung zu organisieren wie in Deutschland.Zudem wurde mit dem ADAC Ambulanz-Service eine eigene medizinische Einheitgeschaffen, die reisende Versicherte im Bedarfsfall per Krankenwagen oderAmbulanz-Jet in Krankenhäuser nach Deutschland zurückholen kann."Was uns schon immer von anderen Versicherungen unterscheidet, ist unserausgeprägtes Helfer-Gen: Als Club-Versicherer kommt in allen unseren Leistungender Anspruch zum Tragen, nicht nur Schäden zu decken, sondern den Versichertenmit Schutz, Rat und Hilfe tatkräftig zur Seite zu stehen", so Dr. ClaudiusLeibfritz, Vorstand der ADAC SE und Vorsitzender des Aufsichtsrats der ADACVersicherung AG. "Wir sind da - dieses Versprechen an unsere Mitglieder gilt fürdas große Feld der Mobilität und ebenso für unsere neueren Marktfelder wie etwaReisen, Freizeit, Zuhause und Gesundheit."