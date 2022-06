Voyage inaugural pour le bateau nouvelle génération A-ROSA SENA / Le navire hybride E-Motion quitte Cologne pour la première fois avec des passagers à bord (FOTO)

Rostock (ots) - Le samedi 18 juin, le nouveau bateau de croisière fluviale

nouvelle génération A-ROSA SENA d'A-ROSA a largué les amarres à Cologne pour son

voyage inaugural. Au plus grand plaisir des passagers et de l'équipage à bord,

le bateau a quitté la ville dans le silence et sans émettre aucune émission

grâce au système de propulsion hybride innovant " E-Motion " embarqué dans le

bateau, qui lui permet de passer en mode sur batterie lorsqu'il approche ou

quitte les ports.



Les passagers et l'équipage avaient hâte de voyager à bord de ce nouveau navire

durable : " La conception du nouvel A-ROSA SENA est tout simplement unique sur

les rivières. Avec l'aménagement intérieur spacieux, il offre une expérience de

voyage entièrement nouvelle ", commente le gérant de l'hôtel Dennis Brenner. Le

capitaine Ulli Schwalbe ajoute : " Grâce au système de propulsion hybride et au

filtre de purification des gaz d'échappement, on ne remarque aucune émission à

bord et on profite pleinement de l'expérience de croisière. " Le navire E-Motion

a récemment reçu le " Prix allemand des projets durables 2022 " pour ses

technologies écologiques.