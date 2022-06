Save Our Returns Das Siegel gegen die Wegwerfgesellschaft / DQS exklusiver Auditpartner (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - In keinem anderen EU-Land liegt die Rücksendequote für

Online-Bestellungen so hoch wie in Deutschland: Bis zu 75 Prozent der Sendungen

werden laut dem Kölner Handelsforschungsinstitut EHI zurückgeschickt. Nach

Angaben der Verbraucherzentrale seien dies etwa 800.000 Pakete, die ungefähr

einem CO2-Ausstoß von 400 Tonnen entsprächen - oder, zum Vergleich, rund 255

Autofahrten von Frankfurt nach Peking. Tag für Tag!



Damit ist Deutschland Europameister. Nicht in der Deutschen liebsten

Ballsportart - Deutschland ist Retouren-Europameister. Hinzu käme, so die

Verbraucherzentrale, dass viele Retouren oft einfach weggeworfen würden, statt

sie dem Wirtschaftskreislauf wieder zuzuführen.