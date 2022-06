Top-Investoren unterstützen FalconX, da der Bedarf an zuverlässiger Ausführung und institutioneller Überzeugung bei digitalen Vermögenswerten weiter ansteigt

SAN FRANCISCO, 22. Juni 2022 /PRNewswire/ -- FalconX , eine Plattform für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger, gab heute eine Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen US-Dollar bekannt, wodurch das Unternehmen mit 8 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Die Runde wurde von GIC und B Capital geleitet, mit Beteiligung von Thoma Bravo, Wellington Management, Adams Street Partners und Tiger Global Management. Mit dieser Finanzierungsrunde wird der Wert von FalconX mehr als verdoppelt, nachdem das Unternehmen im August 2021 in der Serie C mit 3,75 Milliarden Dollar bewertet wurde. FalconX hat inzwischen mehr als 430 Millionen Dollar von den weltweit führenden Investoren erhalten und ist damit einer der wertvollsten Krypto-Hauptmakler der Welt.

Starkes Momentum während der jüngsten Marktstresstests

Sowohl auf dem öffentlichen als auch auf dem privaten Markt hat eine regelrechte Flucht in die Qualität stattgefunden, wobei sich die Anleger auf starke, rentable und nachhaltige Unternehmen konzentrieren. Im ersten Quartal 2022 verzeichnete FalconX trotz der volatilen öffentlichen und privaten Märkte das stärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte, in dem neue Kunden hinzukamen. Dieses Wachstum wird durch die Nachfrage einer Vielzahl von institutionellen Kunden angetrieben, die eine zuverlässige Ausführungsplattform in volatilen Kryptomärkten, Kapitaleffizienz zur Skalierung von Renditen und ein starkes Risikomanagement suchen.

„FalconX ist einer der wenigen Krypto-Prime-Broker, die keine Marktrisiken eingehen, so dass wir nicht in Konflikt mit unseren Kunden und ihren Handelsstrategien geraten. In Anbetracht der jüngsten Marktbedingungen ist dies für unsere Kunden, die einen zuverlässigen Anbieter von Marktinfrastrukturen benötigen, äußerst wertvoll. Diese Investition ist eine Bestätigung für unsere kundenorientierte Ausrichtung, die Gesundheit und Stärke der Kryptoindustrie und die Entwicklung hin zu einer digitalen Vermögensumwandlung", sagte Raghu Yarlagadda, CEO und Gründer von FalconX.