Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.06.2022

Kursziel: 24,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Kooperation mit weiterem Wachstumspotenzial - Äußere Einflüsse mit positiven und negativen Impulsen für das operative Geschäft

Die Wolftank Group hat jüngst die Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Molgas Energia Italia verkündet. Diese bietet für Wolftank weiteres Wachstumspotenzial. Das GJ 2022 dürfte jedoch weiterhin auch von negativen Effekten beeinflusst werden.

Hohes Synergiepotenzial zwischen Molgas und Wolftank: Die Kooperation mit dem bisher vor allem in Südeuropa agierenden Unternehmen aus dem Energie-Dienstleistungsbereich beinhaltet die Errichtung einer niedrigen zweistelligen Anzahl von LNG-Tankstellen in den nächsten Jahren. Hierbei sind vor allem Investitionen in den Bau von LNG-Tankstellen in Osteuropa geplant, wodurch Wolftank seine Internationalisierungsstrategie weiter fortführt. Wir kalkulieren mit einer Anzahl von zehn Tankstellen und einem Umsatzbeitrag von ca. 5,0 Mio. Euro für Wolftank (MONe). Wolftank bringt in den Projekten seine Expertise im Bereich der Betankungstechnologien und dem Projektmanagement von Tankstellenerrichtungen ein, während Molgas aufgrund seines Know-hows und einer der größten europäischen Flotten an Betankungsfahrzeugen die Versorgung der Tankstellen sicherstellt. Mittelfristig sollen laut Wolftank aus der Partnerschaft Aufträge für eine mittlere zweistellige Anzahl an Betankungsanlagen resultieren.

Perspektiven im Wasserstoffbereich weiterhin ausgezeichnet: Auf der jüngst durchgeführten Hauptversammlung kommunizierte das Unternehmen ein Anfragevolumen für Wasserstoffprojekte im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Für uns ist die hohe Nachfrage im Wasserstoffbereich ein Nachweis für die vielversprechende Equity Story des Unternehmens. Unseres Erachtens wird sich Wolftank sukzessive von einem Dienstleister für Betankungstechnologien zu einem Lösungsanbieter für die Schlüsseltechnologien LNG und Wasserstoff wandeln.



