Dritter Gipfel der Leiter multinationaler Unternehmen eröffnet

Qingdao (ots) - Am Nachmittag des 19. Juni ist der dritte Gipfel der Leiter

multinationaler Unternehmen im Internationalen Konferenzzentrum Qingdao eröffnet

worden. Der Gipfel wurde gemeinsam vom chinesischen Handelsministerium und der

Regierung der Provinz Shandong organisiert. Der chinesische Staatsrat Wang Yong

hielt eine Rede und kündigte die Eröffnung des Gipfels an. Wang Yong wies darauf

hin, dass seit der Reform und Öffnung immer mehr multinationale Unternehmen in

China investiert und sich in China integriert haben, dadurch nicht nur ihre

eigene Entwicklung verwirklicht, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung

Chinas gefördert und die wirtschaftliche Globalisierung angekurbelt wird. China

wird den Markt weiter öffnen, den fairen Wettbewerb fördern, das Niveau der

Liberalisierung und Erleichterung von Handel und Investitionen kontinuierlich

heben, ein marktorientiertes, rechtsstaatliches und international kompatibles

Handels- und Geschäftsumfeld mit konzentrierten Kräften aufbauen.



Auf der Eröffnungszeremonie hielten der ehemalige japanische Premierminister

Yasuo Fukuda, der ehemalige italienische Premierminister Matteo Renzi und der

ungarische Vizepremierminister Varga Mihaly Reden per Video. Li Ganjie, Sekretär

des Parteikomitees der Provinz Shandong, hielt eine Rede. Zhou Naixiang,

Gouverneur der Provinz Shandong, führte den Vorsitz des Gipfels. Lu Zhiyuan,

stellvertretender Sekretär des Parteikomitees der Provinz Shandong und Sekretär

des Parteikomitees der Stadt Qingdao, nahm daran teil.