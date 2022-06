SIRTLab Corporation ernennt Michael G. Kauffman, MD, PhD, zum Co-Vorsitzenden des Verwaltungsrats und Chief Medical Officer

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Rehovot, Israel (ots/PRNewswire) - Die SIRTLab Corporation, ein Pionier in derManipulation von Sirtuin-Proteinen zur Behandlung von schweren Lebererkrankungenund Langlebigkeit, gab heute die Ernennung von Michael G. Kauffman, MD, PhD, zumCo-Vorsitzenden des Board of Directors und Chief Medical Officer (CMO) bekannt.Dr. Kauffman schließt sich Boaz Misholi, Gründer und Co-Vorsitzender, ProfessorHaim Cohen, Gründer und leitender Wissenschaftler, Hagit Ashush, PhD,Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung, und Amir Shukrun, Finanzvorstand,an. Die Ernennung von Dr. Kauffman folgt auf positive präklinische Daten zumNachweis des Konzepts in Modellen für nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH)und Langlebigkeit.Dr. Kauffman, ein 25-jähriger Veteran in der Biotechnologiebranche, dermaßgeblich an der Zulassung von drei Krebsmedikamenten (Velcade®, Kyprolis® undXpovio®) beteiligt war und zuletzt als Mitbegründer und Chief Executive Officer(CEO) von Karyopharm Therapeutics Inc. tätig war, kommentierte: "Ich freue michauf mein nächstes Kapitel bei SIRTLab. Da ich das Sirtuin-Feld seit vielenJahren verfolge, finde ich die Ergebnisse des Teams überzeugend - nicht nur beiNASH und anderen schweren Lebererkrankungen, sondern auch bei einer Vielzahlanderer Krankheiten, die die Langlebigkeit negativ beeinflussen."Das Hauptprogramm von SIRTLab konzentriert sich auf die hochgradige Expressionvon Sirtuin 6 (SIRT6), einem wichtigen Orchestrator von Reaktionen auf Lipide,Glukose und Entzündungen, und basiert weitgehend auf der Arbeit von ProfessorHaim Cohen, zunächst an der Harvard University und jetzt an der Bar IlanUniversity in Tel Aviv. SIRT6 unterdrückt die Triglyceridsynthese, denFettstoffwechsel und Entzündungen (durch Unterdrückung von NF-kB und anderenSignalwegen) sowie die Glykolyse. Professor Cohens Labor hat zusammen mitanderen gezeigt, dass die transgene Überexpression von SIRT6 bei Mäusen zurWiederherstellung einer "jugendlichen" Energie-Homöostase, zu verbessertenStoffwechselprofilen und zu einer deutlichen Verlängerung der Lebensspanneführt. Darüber hinaus führt die leberspezifische Deletion von SIRT6 bei Mäusenzu deutlichen Veränderungen der Genexpression, was zu einer erhöhtenTriglyceridsynthese, einer verringerten Fettsäure-ß-Oxidation, einerverringerten erhöhten Glykolyse und einer Fettleberbildung führt. Deutlichniedrigere SIRT6-Spiegel finden sich in den Lebern von Patienten mit NASH,anderen Formen fortschreitender Leberfunktionsstörungen,