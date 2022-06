SOFTBANK UND ALTAEROS STARTEN DEN WELTWEIT ERSTEN AUTONOMEN AEROSTAT

SoftBank und Altaeros brachten den ST-Flex erstmals am 2. Mai 2022 auf den Markt und führten bis Mai Evaluierungstests durch. ST-Flex trug das Basisstationssystem von SoftBank, das mit der firmeneigenen zylindrischen Antenne ausgestattet war, die eine Fixierung des Kommunikationsbereichs ermöglicht, auf eine Höhe von 249 m, wo es über in die Seile eingebettete Glasfaser- und Stromkabel mit der Bodenausrüstung verbunden war. Aus der Ankündigung von SoftBank: „Das neu entwickelte, in großer Höhe gefesselte Aerostat-Basisstationssystem konnte in größeren Höhen betrieben werden und trug schwerere Kommunikationsnutzlasten. Außerdem erreichte es während des Versuchs eine breitere Netzabdeckung mit größerer Kommunikationsstabilität." Details und weitere Ergebnisse der Telekommunikationstests von SoftBank finden Sie hier: https://www.softbank.jp/en/corp/news/press/sbkk/2022/20220622_01/

Aerostat Autopilot, das firmeneigene autonome Steuersystem von Altaeros, macht eine Vor-Ort-Besatzung für den täglichen Betrieb überflüssig und gewährleistet ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, was ST-Flex zur kosteneffizientesten Aerostat-Lösung seiner Klasse macht. Während des Testprogramms bewährte sich der ST-Flex bei sehr unterschiedlichen Wetterbedingungen, einschließlich stürmischem Wind. Die drei autonomen Steuerungen von Altaeros sorgen für die Stabilität des Aerostaten und steuern Nick-, Roll- und Gierbewegungen, um den Aerostaten auch bei wechselnden Wetterbedingungen stabil zu halten. Die autonomen Funktionen bieten ein Maß an Leistung und Flexibilität, das bei kommerziellen unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) seinesgleichen sucht. Sehen Sie hier die Highlights: https://youtu.be/tENcZXFsfEU