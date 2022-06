Ara Partners erwirbt Genera, den größten integrierten Hersteller von Nicht-Holz-Agrarzellstoff und Formfaserprodukten in Nordamerika

Ara Partners stellt außerdem Wachstumskapital zur Verfügung, um mehrere nachhaltige Verpackungsanlagen zu entwickeln und die Produktionskapazitäten in den USA erheblich zu erweitern.

HOUSTON, 23. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Ara Partners („Ara"), ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat, gab heute die Übernahme von Genera Energy Inc. („Genera") bekannt, einem Hersteller von Nicht-Holz-Agrarzellstoff und geformten Faserprodukten. Ara hat außerdem bis zu 200 Mio. USD an zusätzlichem Kapital zugesagt, um die deutliche Expansion des nachhaltigen Zellstoff- und Verpackungsgeschäfts des Unternehmens zu unterstützen.