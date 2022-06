Drei Viertel der Angestellten sagen, dass Gleichstellungsmaßnahmen nicht ehrlich gemeint sind

NEW YORK, 23. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2020, als sich die Arbeitgeber mit der Pandemie und erneuten Forderungen nach Gleichstellung von Minoritäten auseinandersetzten, reagierten viele mit neuen Richtlinien und Verlautbarungen. Doch laut einer Umfrage von Catalyst unter fast 7.000 Arbeitnehmern in 14 Ländern rund um den Globus, sind mehr als zwei von drei Arbeitnehmern (68%) der Meinung, dass die mit dem Coronavirus zusammenhängenden Maßnahmen ihres Unternehmens für die Pflege und Sicherheit ihrer Mitarbeiter nicht authentisch waren. In Ländern mit weißer Bevölkerungsmehrheit gaben drei Viertel der Mitarbeiter an, dass die Maßnahmen ihres Unternehmens zur Rassengleichheit nicht echt seien.

Der Bericht, Words Aren't Enough: The Risks of Performative Policities zeigt, dass es nicht ausreicht, politische Maßnahmen zu verkünden oder Erklärungen abzugeben. Die Organisationen müssen sich daran halten und sinnvolle Maßnahmen ergreifen. Die Daten zeigen, dass die Mitarbeiter klug sind und erkennen, wenn die Unternehmensrichtlinien nur der Leistung dienen - und wenn sie zu diesem Schluss kommen, hat das Konsequenzen für die Unternehmen, einschließlich eines geringeren Engagements und einer geringeren Bleibeabsicht der Mitarbeiter.

„Dieser Bericht ist ein Weckruf für CEOs und andere Führungskräfte in einer Zeit, in der Arbeitgeber aufgrund der großen Resignation immer noch mit einer hohen Fluktuation konfrontiert sind", sagte Lorraine Hariton, Präsidentin und CEO von Catalyst. „Wenn sie mit einer neuartigen Störung konfrontiert werden, müssen Führungskräfte in der Lage sein, diese mit Empathie und authentischen, sinnvollen Maßnahmen anzugehen."

Die meisten Mitarbeiter halten die Covid-19-Richtlinien nicht für echt, haben aber bessere Erfahrungen am Arbeitsplatz, wenn sie es tun - die wichtigsten Ergebnisse:

Mehr als zwei von drei Mitarbeitern (68%) gaben an, dass die Covid-19-Richtlinien ihres Unternehmens nicht echt sind.

Mitarbeiter, die das Gefühl haben, dass die Covid-19-Richtlinien ihres Unternehmens echt sind, erleben mehr Integration, Engagement, das Gefühl von Respekt und Wertschätzung für ihre Lebensumstände, die Fähigkeit, Leben und Arbeit unter einen Hut zu bringen, und die Absicht zu bleiben.

Mitarbeiter, die die Covid-19-Politik ihres Unternehmens als echt empfanden und einfühlsame Führungskräfte hatten, erlebten weniger Burnout als andere.

Die meisten Mitarbeiter halten Maßnahmen zur Förderung der Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse nicht für echt, machen aber bessere Erfahrungen am Arbeitsplatz, wenn sie dies tun - die wichtigsten Ergebnisse: