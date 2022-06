BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur Luftfahrtbranche:

Die Logistikbranche beispielsweise erlebte in der Pandemie einen Boom. Und ein Wechsel dorthin kann für jemanden, der bislang bei Wind und Wetter Koffer in Flugzeuge wuchten musste, durchaus Vorteile bringen. Unterstützung aus dem Ausland zu holen, ist zu kurz gedacht. Auch wenn die Forderung der Gewerkschaft Verdi nach einem Lohnplus von 9,5 Prozent überzogen ist: Eine bessere Bezahlung des Bodenpersonals ist notwendig, um die Probleme an den Flughäfen zu beseitigen. Und auch Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter arbeiten zu Bedingungen, die zum Weglaufen sind./kkü/DP/mis