OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Verbraucherzentralen-Vorschlag für ein 29-Euro-Ticket:

Praktisch jede Partei hat sich auf die Fahne geschrieben, Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern zu wollen. Wenn das ernst gemeint ist, muss auf solch ein Ziel hingearbeitet, müssen Investitionen getätigt werden. Das mag politischen Mut erfordern, denn die "Das kostet zu viel"-Rufe sind oft laut. Doch der Ansturm auf die 9-Euro-Tickets deutet an, dass die Akzeptanz für eine solche Maßnahme in der Bevölkerung vorhanden ist. Also: Nur Mut - zum 29-Euro-Ticket!/kkü/DP/mis