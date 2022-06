Wirtschaft Beschäftigtenzahl im Gesundheitswesen gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zum Jahresende 2020 sind gut 5,8 Millionen Personen im deutschen Gesundheitswesen beschäftigt gewesen. Davon übten knapp 3,1 Millionen Beschäftigte einen medizinischen Gesundheitsberuf aus, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Knapp 2,8 Millionen Beschäftigte waren in nicht-medizinischen Gesundheitsberufen tätig. Die Beschäftigtenzahl in den medizinischen Gesundheitsberufen stieg im ersten Corona-Jahr um 1,5 Prozent oder 46.000 Personen und damit in ähnlichem Umfang wie im Jahr 2019 (+44.000 oder +1,5 Prozent). In Vollzeitäquivalenten, also auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten, fiel der Anstieg in medizinischen Gesundheitsberufen im Jahr 2020 mit +32.000 Vollzeitäquivalenten oder +1,4 Prozent etwas stärker aus als 2019 (+26.000 oder +1,2 Prozent).