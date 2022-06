Die Inflation und Energiepreise klettern auf Rekordniveau, die weltweiten Lieferketten stottern und die Talfahrt an den Aktienmärkten geht im Zuge der zunehmend spürbaren Zinswende vieler Notenbanken weiter: In diesem Umfeld wagt sich kaum ein Unternehmen an die Börse. Im zweiten Quartal 2022 registrierte die Frankfurter Börse lediglich zwei Initial Public Offerings (IPOs), die zusammen 121 Millionen Euro einspielten. Auch in Sachen Kapitalerhöhungen sind die Investoren mit Blick auf das schwierige Marktumfeld sehr zurückhaltend.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Analyse "Emissionsmarkt Deutschland", für die das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC Deutschland vierteljährlich die Aktienneuemissionen sowie die Kapitalerhöhungen an der Börse Frankfurt erfasst.



Rezessionsängste beherrschen die Kapitalmärkte



"Insbesondere die hohe Inflation, steigende Energiepreise und die Verzögerungen in den Lieferketten in Folge der coronabedingten Shutdowns in China sorgen derzeit für große Unsicherheit im Markt. Die Angst vor einer Rezession wächst, da nicht zuletzt die eingeleitete Zinswende einen Konjunkturaufschwung gefährden könnte. Entsprechend setzt sich der Ausverkauf an den Aktienmärkten fort", kommentiert Nadja Picard, Partnerin und Capital Markets Europe Leader bei PwC Deutschland. So hat der DAX seit Jahresbeginn rund 17 Prozent eingebüßt; im MDAX sind es sogar 23 Prozent. "In diesem Umfeld ist es nicht verwunderlich, dass Emittenten zögerlich sind und viele IPO-Kandidaten sich dazu entschließen, mit ihrem Börsengang abzuwarten", so die PwC-Expertin weiter.

Schwaches erstes Halbjahr für Börsengänge



Immerhin zwei Unternehmen - und damit eines mehr als im ersten Quartal - zogen im zweiten Quartal ihre Börsenpläne durch: Die auf Immobilien spezialisierte Mantelgesellschaft SMG European Recovery SPAC SE spielte bei ihrem Börsengang 115 Millionen Euro ein. Die Online-Plattform des Immobilienunternehmens Engel & Völkers, EV Digital Invest AG, erzielte bei ihrem Erst-Listing Erlöse in Höhe von sechs Millionen Euro.