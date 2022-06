TAAT will von kürzlich angekündigten Plänen für eine neue Nikotinrichtlinie in den USA profitieren

Am 21. Juni 2022 kündigte die US-Behörde FDA Pläne für eine Richtlinie an, die einen Maximalgehalt an Nikotin in Zigaretten festlegen würde, die in den Vereinigten Staaten verkauft werden. Mit einem etablierten, zum Patent angemeldeten Angebot von nikotinfreien Produkten, die ein ähnliches Erlebnis und Gefühl wie beim Rauchen einer herkömmlichen Tabakzigarette bieten, bereitet sich TAAT darauf vor, von dieser erwarteten Veränderung in der Tabakkategorie in den Vereinigten Staaten, die einen Wert von etwa 80 Milliarden US-Dollar hat1, zu profitieren.

Las Vegas und Vancouver, 23. Juni 2022 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) gibt bekannt, dass das Unternehmen proaktive Schritte unternimmt, um von einer Richtlinie zu profitieren, die die Food and Drug Administration („FDA“) in den Vereinigten Staaten vorzuschlagen gedenkt. Diese Richtlinie würde einen Maximalgehalt an Nikotin in Zigaretten und anderen brennbaren Tabakprodukten festlegen (wie von der FDA am 21. Juni 2022 angekündigt1). In ihrer Ankündigung beschrieb die FDA Nikotin als ein Bestandteil von Tabakprodukten, der zum Suchtpotenzial von Zigaretten beiträgt, und als „maßgeblichen Faktor für den anhaltenden Konsum dieser Produkte [Zigaretten]2“. Im vierten Quartal 2020 brachte TAAT seine nikotin- und tabakfreie Alternative zu Tabakzigaretten in Ohio auf den Markt und hat seine Marktposition aufgrund des neuartigen Wertversprechens des Produkts seither schnell ausgebaut: Das Produkt bietet erwachsenen Rauchern die Möglichkeit, auf Nikotin zu verzichten, während sie gleichzeitig weiterhin das im Grunde ähnliche „Ritual“ des Anzündens und Rauchens eines brennbaren Produkts genießen können. Derzeit ist TAAT in über 2.700 Einzelhandelsgeschäften in den USA erhältlich, darunter unabhängige Läden und nationale Ladenketten.

Diese Ankündigung wird in einem Artikel der gestrigen Ausgabe des Wall Street Journal genauer analysiert: https://www.wsj.com/articles/biden-administration-targets-removal-of-m ...

Die vorgeschlagene Richtlinie, für die die FDA ihre Pläne bekannt gegeben hat, wird erwartungsgemäß dazu führen, dass Tabakzigaretten in den Vereinigten Staaten einen geringeren Nikotingehalt haben werden. Da dies zweifellos eine Änderung der Produktformulierung für die US-Versionen der herkömmlichen Tabakprodukte (z. B. Marlboro, Newport, Camel) erfordern würde, ist es möglich, dass erwachsene Raucher in den Vereinigten Staaten Alternativen zu ihren bevorzugten Marken wählen, wenn die neue Formulierung aufgrund des niedrigeren Nikotingehalts nicht ihrem gewohnten Geschmack entspricht. Das Beyond Tobacco-Basismaterial von TAAT wird von erwachsenen Rauchern weithin als besser eingestuft als echter Tabak mit „gewöhnlichem“ Nikotingehalt. Aufgrund dieser Ähnlichkeit - obwohl das Produkt kein Nikotin enthält - geht das Unternehmen davon aus, dass sich TAAT für erwachsene Raucher in den USA angesichts der kürzlich von der FDA angekündigten Vorschrift, die darauf abzielt, den Nikotingehalt von in den USA verkauften Tabakzigaretten zu begrenzen, als noch attraktiver erweisen könnte.