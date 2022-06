"Die Wüstenrot Gruppe konnte mit einem EGT von 49,3 Millionen Euro das Vorjahresniveau halten und sowohl im Bereich der

Finanzierungsauszahlungen als auch im Bereich der Verrechneten Prämie Gesamt ein Plus gegenüber dem Vorjahr erwirtschaften. Das ist eine außergewöhnliche Leistung angesichts der vielfältigen Herausforderungen eines weiteren schwierigen Krisenjahres. Ich bedanke mich daher an dieser Stelle bei unseren Kund:innen, die uns in besonders großer Zahl ihr Vertrauen geschenkt haben und bei allen Mitarbeiter:innen, die mit großen Engagement am Unternehmenserfolg mitgewirkt haben."



Die Bausparkasse Wüstenrot AG konnte ihr EGT im Geschäftsjahr 2021 um 2,4 Millionen Euro auf 27,9 Millionen Euro steigern. Besonders erfreulich sind die Ergebnisse im Finanzierungsneugeschäft, wo mit 969 Millionen Euro ausbezahlten Darlehen das historisch beste Ergebnis erreicht und das Rekordergebnis des Vorjahres sogar noch übertroffen werden konnte.



"Die Themen leistbares Wohnen, nachhaltiges Sanieren, und damit auch Vorsorgen haben in Folge der Covid-19 Pandemie weiter an Bedeutung gewonnen. Mit 42 % ist die Investitionsbereitschaft in das eigene zu Hause sehr hoch. Seit fünf Jahren führt diese Form der Geldanlage die Rankings an. Die Wüstenrot Gruppe konnte diesen Trend nutzen und weiter Marktanteile gewinnen", freute sich die Generaldirektorin.



Marktanteil konnte die Bausparkasse Wüstenrot auch im Bereich Bausparbestand gewinnen und auf 28,1 % mit 106.324 Neuverträgen ausweiten.



Zwtl.: Wüstenrot freut sich über Kund:innen Auszeichnungen

"Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden steht für Wüstenrot an oberster Stelle. Wir freuen uns daher besonders über die Auszeichnung als Branchenchampion im Rahmen des Branchenmonitors 2021 für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für die Bausparkasse Wüstenrot und über die Verleihung des Recommender Awards 2021 für das beste Schadenmanagement für die Wüstenrot Versicherung," zeigte sich der gesamte Wüstenrot-Vorstand erfreut.