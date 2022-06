Erst kommt die Inflation. dann die harte Landung der Wirtschaft in Form einer Rezession. Das hat im Grunfe gestern auch Fed-Chef Powell eingestehen müssen, der in seinen mündlichen Ausführungen vor dem US-Kongreß nun deutlich weniger optimistisch klang als zuletzt. Im Grunde hat sich auch Powell und die Fed nun vom Mantra der "weichen Landung" (oder wie Powell formulierte "softish") verabschiedet. Die Fed kann gar nicht mehr anders, als mit der Bekämpfung der Inflation durch Zinsanhebungen und Bilanzreduzierung die US-Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen - und wird sich dann vor den US-Wahlen im November für einen Mittweg entscheiden: die Stagflation. Bis dahin bleibt es für die Märkte holprig, inklusive Bärenmarktrallys..

Hinweise aus Video:

1. US-Hypothekenzinsen kennen kein Halten mehr

2. Glencore: Gigant der Rohstoffe erneut vor Rekord-Ergebnis

