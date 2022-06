APA ots news: eFuels sind Zugpferd des Klimaschutzes im Mobilitätssektor - keine Chance darf ausgelassen werden

Wien (APA-ots) - Ein Bericht über eFuels in orf.at suggeriert, dass synthetische Energieträger ("eFuels") nicht oder nicht nennenswert zur Reduktion von CO2-Emissionen im Verkehr beitragen. "Dies ist zurückzuweisen, die bestehende Flotte mit eFuels zu betanken, ist eine der wirksamsten Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung", erklärt Stephan Schwarzer, Geschäftsführer der eFuel-Alliance Österreich.



"So schlecht können sie nicht sein, wie der Bericht der Umwelt-NGO Transport and Environment behauptet, denn die Union wird sie in der Erneuerbaren Richtlinie, der Luftfahrtrichtlinie und der Seeschifffahrt vorschreiben", so Schwarzer weiter.