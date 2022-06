Maritime Resources entdeckt neue Goldzone auf Hammerdown!

Maritime Resources hat eine bisher unbekannte Goldzone auf seinem Hammerdown-Projekt in Neufundland entdeckt. Die Mineralisierung ähnelt der in anderen Goldzonen auf der Liegenschaft und könnte die Betriebsdauer der geplanten Mine verlängern.

Maritime Resources strebt baldigen Produktionsstart an

Maritimes CEO Garett Macdonald betonte in einer Stellungnahme, dass es in diesem Bereich bisher auch keinerlei historische Bohrarbeiten gab und sieht die Chance auf ein neues Vorkommen auf dem Projekt, dass das Minenleben von Hammerdown verlängern könnte. Maritime Resoureces plant bereits zum Jahreswechsel in Produktion zu gehen (siehe hier). Laut PEA sollen die Investitionskosten (Capex) mit rund 57 Mio. CAD überschaubar sein. Als Jahresproduktion werden in den ersten fünf Jahren ca. 50.000 bis 70.000 Unzen angestrebt. Die Aktie litt zuletzt unter dem Ausverkauf bei vielen kleineren Goldfirmen. Der Börsenwert mit nur rund 25 Mio. CAD signalisiert eine sehr niedrige Bewertung für ein Unternehmen, dass in absehbarer Zeit in Produktion gehen kann.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,06 C$

Börsenwert: 25 Mio. C$

Aktienzahl (voll verwässert): 426,9 Mio.

davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)

Schulden: keine

Analysten: Cannacord Genuity (Buy, Kursziel 0,30 C$); iA Securities (Buy, Kursziel 0,30 C$), Sprott Equity Research (Buy, Kursziel: 0,30 CAD)

Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital