Rezessionssignale, wohin man schaut

Gleichzeitig müssen die Notenbanken auf der geldpolitischen Bremse bleiben, auch weil eben jene Engpässe aufgrund gestörter Lieferketten weiteren Druck auf die Preise ausüben dürften. Es ist eine Negativspirale, die aktuell nur eine Richtung kennt, die in die Rezession. Kein Wunder also, dass der Chef der Deutschen Bank die Wahrscheinlichkeit einer globalen Rezession bei 50 Prozent sieht.

Es scheint so, als gäbe es in diesen Tagen nur Nachrichten, die eine Rezession wahrscheinlicher werden lassen, womit sich die schlechte Stimmung am Aktienmarkt weiter in den Köpfen der Anleger festsetzen dürfte. Während Autobauer wie VW und Tesla ihre Produktion aufgrund der gestörten Lieferketten und damit fehlender Bauteile drosseln müssen, könnte Bundeswirtschaftsminister Habeck heute die zweite Eskalationsstufe im Notfallplan Gas ausrufen.

