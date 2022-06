Angebot an Neubauwohnungen trotz schwächelnder Bautätigkeit gestiegen (FOTO)

Berlin (ots) - Allerdings ist das Angebot in Berlin trotz hoher Wohnungsnot

rückläufig



- Im letzten Jahr sind 293.400 Wohnungen neu gebaut worden, deutlich weniger als

das ehrgeizige Ziel der neuen Bundesregierung.

- Dennoch wurden dieses Jahr 6,6 Prozent mehr Neubauwohnungen inseriert als in

2021.

- In 10 der 16 Bundesländer kamen mehr neugebaute Wohnungen auf den Markt als im

Vorjahr.

- In Berlin nahm trotz hoher Nachfrage das Angebot von Neubauwohnungen weiter

ab.



Mehr bezahlbaren Wohnraum, vor allem in Deutschlands Städten zu schaffen, ist

eines der zentralen Versprechen der neuen Bundesregierung. Das ambitionierte

Ziel 400.000 Wohnungen pro Jahr zu schaffen, stellt die Bauindustrie vor eine

Herausforderung. Wie sieht die Bilanz ein Jahr nach der Bekanntgabe des

Wahlversprechens und knapp fünf Monate nach Antritt der neuen Bundesregierung

aus? Eine Analyse von ImmoScout24 vergleicht, wie viele Neubauwohnungen im

Zeitraum Januar bis Mai 2022 versus Januar bis Mai 2021 veröffentlicht wurden.